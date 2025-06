Le capitaine Ibrahim Traoré qui dirige le Burkina depuis un coup d'Etat en septembre 2022, en avait fait l'annonce lors de son discours de Nouvel an, sans donner de chiffre.

Un arrêté des ministres de la Défense et de l'Economie, Kassoum Coulibaly et Aboubacar Nacanabo, précise que la prime d'opération mensuelle octroyée par l'Etat à chaque VDP passera fin janvier de 60.000 francs CFA (91,5 euros) à 80.000 francs (près de 122 euros).

Les VDP et leurs familles bénéficieront également d'une "assurance individuelle contre les accidents corporels entraînant (...) une incapacité permanente totale ou le décès dans le cadre des activités opérationnelles de lutte contre le terrorisme", souligne l'arrêté.

Lire aussi

Le Burkina "doute" de l'engagement de la CEDEAO à soutenir la lutte contre le terrorisme

Un VDP déclaré invalide touchera trois millions de FCFA (4.500 euros) versé en une fois, ce qui lui permettra "d'entreprendre une activité au lieu de recevoir chaque mois une paie dont la durée est déterminée".

Quant à l'assistance financière accordée aux ayants droits d'un VDP décédé, elle triple en passant d'un million (1.500 euros) à trois millions de FCFA.

Les frais d'inhumation d'un supplétif passent quant à eux de 100.000 à 250.000 francs (150 à 380 euros), une hausse de 150%.

Par contre la prime mensuelle de fonctionnement de 200.000 à 300.000 FCFA (300 à 450 euros) allouée au groupes de VDP pour leurs frais de carburant et de fonctionnement est supprimée. Ils devront dorénavant compter sur le soutien des populations et des cotisations volontaires.

L'allocation mensuelle de 2.000 FCFA (trois euros) pour les soins médicaux et la prime quotidienne d'alimentation de 1.500 FCFA (2,3 euros) restent inchangées.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes, dans la foulée de celles apparues au Mali et au Niger.

Les violences ont fait en huit ans près de 20.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp