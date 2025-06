La Namibie a dénoncé, dans un communiqué publié samedi, le "soutien de l’Allemagne aux intention génocidaires de l’Etat raciste israéliens contre des civils innocents à Gaza", après que Berlin a décidé d’intervenir en tant que partie tierce pour défendre Israël accusé devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de comme un "génocide" à Gaza.

« Sur le sol namibien, l'Allemagne a commis le premier génocide du 20e siècle en 1904-1908, au cours duquel des dizaines de milliers de Namibiens innocents sont morts dans les conditions les plus inhumaines et les plus brutales », a poursuivi le communiqué publié sur le réseau social X, ex-Twitter.

La présidence namibienne soutient que le gouvernement allemand n'a pas encore totalement expié le génocide qu'il a commis sur le sol namibien.

Hage Geingob profondément préoccupé

Le chef de l’Etat namibien a marqué son étonnement "face à l'incapacité de l'Allemagne à tirer les leçons de son horrible histoire".

"Le président Hage Geingob exprime sa profonde préoccupation face à la décision choquante communiquée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne hier (samedi), 12 janvier 2024, dans laquelle il a rejeté l'acte d'accusation moralement juste présenté par l'Afrique du Sud devant la Cour international de Justice, selon lequel Israël commet un génocide à l'encontre des Palestiniens à Gaza", souligne le communiqué.

Lire aussi : Gaza : l'Afrique du Sud dépose plainte pour "génocide" auprès de la CIJ, Israel répond

"Il inquiétant de constater qu'ignorant la mort violente de plus de 23 000 Palestiniens à Gaza et divers rapports des Nations Unies soulignant de manière inquiétante le déplacement interne de 85% des civils à Gaza dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture et de services essentiels, le gouvernement allemand a choisi de défendre devant la Cour internationale de justice les actes génocidaires et macabres du gouvernement israélien contre des civils innocents à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés", note le dirigeant.

L’Allemagne doit reconsidérer sa décision

Le communiqué relève les incohérences dans l’attitude de Berlin signataires des conventions internationales en matière de génocide, tout en soutenant l’équivalent de l’holocauste.

"L'Allemagne ne peut pas exprimer moralement son engagement envers la Convention des Nations unies contre le génocide, y compris l'expiation du génocide en Namibie, tout en soutenant l'équivalent d'un holocauste et d'un génocide à Gaza".

Lire aussi : En quoi la CIJ est-elle différente de la CPI ?

Le président Geingob réitère l'appel qu'il a lancé le 31 décembre 2023 : "Aucun être humain épris de paix ne peut ignorer le carnage perpétré contre les Palestiniens à Gaza".

Le dirigeant appelle le gouvernement allemand à "reconsidérer sa décision inopportune d'intervenir en tant que tierce partie pour défendre et soutenir les actes génocidaires d'Israël devant la Cour internationale de justice".

La Namibie, pays d'Afrique Australe, est une colonie allemande. De 1904 à 1908, les colons blancs allemands ont commis un génocide contre les Nama et les Herero qui ont osé s'opposer à l'occupation de leurs terres. Des milliers de personnes de chacune des deux communautés ont été tuées.