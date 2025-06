Des dizaines de chefs d'État et d'autres hauts fonctionnaires du Mouvement des non-alignés (MNA), créé officiellement en 1961 par des pays opposés à l'adhésion à l'un des deux grands blocs militaires et politiques de l'époque de la guerre froide, participent à un sommet en Ouganda.

Israël a lancé son offensive à Gaza après l'attaque du groupe militant islamiste Hamas, le 7 octobre, au cours de laquelle, selon les autorités israéliennes, plus de 1 200 Israéliens et étrangers ont été tués et 240 pris en otage. La campagne militaire a tué plus de 24 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza.

"Depuis le 7 octobre, nous avons assisté à l'un des actes génocidaires les plus cruels jamais enregistrés par l'histoire", a déclaré le vice-président cubain, Salvador Valdes Mesa, dans un discours prononcé devant les délégués.

Une guerre injuste

"Comment les pays occidentaux, qui se prétendent si civilisés, peuvent-ils justifier le meurtre de femmes et d'enfants à Gaza, les bombardements aveugles d'hôpitaux et d'écoles et la privation d'accès à l'eau potable et à la nourriture ?

Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine (UA), a appelé à la fin immédiate de ce qu'il a appelé la "guerre injuste contre le peuple palestinien".

Presque tous les pays africains appartiennent au Mouvement des pays non alignés, soit près de la moitié de ses membres, tandis que les autres membres vont de l'Inde et de l'Indonésie à l'Arabie saoudite et à l'Iran, en passant par le Chili, le Pérou et la Colombie.

Gouvernance mondiale plus équitable

Israël a déclaré être en état de légitime défense et a rejeté les accusations de génocide, notamment dans le cadre d'une action intentée contre lui par l'Afrique du Sud devant la plus haute juridiction des Nations unies.

S'exprimant lors du sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que la guerre à Gaza avait démontré l'inadéquation des Nations unies, en particulier du Conseil de sécurité, où les États-Unis ont opposé leur veto à plusieurs résolutions critiques à l'égard d'Israël.

"Nous devrions établir un système de gouvernance mondiale qui soit juste et équitable et qui ait la capacité de répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de menace et de préjudice", a déclaré M. Ramaphosa.

