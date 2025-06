Le Cameroun sera le premier pays à administrer systématiquement aux enfants un nouveau vaccin contre le paludisme, dans le cadre du déploiement de la vaccination en Afrique.

La campagne qui doit débuter lundi a été décrite par les autorités comme une étape importante dans les efforts déployés depuis des décennies pour éradiquer la maladie propagée par les moustiques sur le continent, qui compte 95 % des décès dus au paludisme dans le monde.

"La vaccination sauvera des vies. Elle soulagera considérablement les familles et le système de santé du pays", a déclaré Aurelia Nguyen, responsable du programme de l'alliance Gavi pour les vaccins, qui aide le Cameroun à obtenir les vaccins.

Le pays d'Afrique centrale espère vacciner environ 250 000 enfants cette année et l'année prochaine.

Gavi a indiqué qu'elle travaillait avec 20 autres pays africains pour les aider à obtenir le vaccin et que ces pays devraient vacciner plus de 6 millions d'enfants jusqu'en 2025.

Les doses nécessaires

En Afrique, on dénombre chaque année environ 250 millions de cas de cette maladie parasitaire, dont 600 000 décès, principalement chez les jeunes enfants.

Le Cameroun utilisera le premier des deux vaccins antipaludiques récemment approuvés, connu sous le nom de Mosquirix.

L'Organisation mondiale de la santé a approuvé ce vaccin il y a deux ans, reconnaissant que même s'il est imparfait, son utilisation permettrait de réduire considérablement les infections graves et les hospitalisations.

Le vaccin produit par GlaxoSmithKline n'est efficace qu'à environ 30 %, nécessite quatre doses et la protection commence à s'estomper après plusieurs mois. Le vaccin a été testé en Afrique et utilisé dans des programmes pilotes dans trois pays.

Les experts affirment qu'en plus de la vaccination, d'autres outils tels que les moustiquaires et les pulvérisations d'insecticide resteront essentiels. Le parasite du paludisme se propage principalement par l'intermédiaire de moustiques infectés et peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des frissons.

