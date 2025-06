"L’un chefs et deux de ses lieutenants ont été neutralisé, deux pickups et 13 motos camouflées ont également été détruites". Cette nouvelle a été accueillie avec soulagement et fierté par la population malienne qui lutte depuis des années contre la menace terroriste", a déclaré l’armée malienne dans un communiqué publié le 21 janvier.

Le communique de l’armée malienne confirme la mort d’Abdoulwahab Ould Choghib, l'un des plus grands dirigeants de Daesh en cette région dans une opération aéroportée menée avec succès par les forces militaires maliennes dans la région du Sahel.

Cette nouvelle a été accueillie avec soulagement et fierté par la population malienne qui lutte depuis des années contre la menace terroriste.

Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda, aux violences des groupes proclamés d'autodéfense et au banditisme.

Le retrait de la mission de l'ONU, poussée vers la sortie par les militaires au pouvoir, a déclenché une course pour le contrôle du territoire entre l'armée, les terroristes et les séparatistes qui ont repris les armes contre l'Etat central.

La crise sécuritaire dans ce pays dirigé par les militaires au pouvoir depuis 2020 s'est propagée au centre ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisins, deux pays également aux mains de régimes militaires depuis des coups d'Etat respectivement en 2022 et 2023.

"La neutralisation d'Abdoulwahab Ould Choghib ainsi que de treize autres terroristes lors de cette opération représente un coup dur pour Daesh et marque un tournant majeur dans la lutte antiterroriste au Sahel", conclu le communiqué de l’armée malienne.

