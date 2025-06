Une enquête a été ouverte à la suite d'un incident survenu sur le terrain peu après le match entre le Maroc et la République démocratique du Congo (RDC) dimanche, indique la Confédération africaine de football (CAF).

Le manager marocain Walid Regragui a été vu en train de se disputer avec le joueur de la RD Congo Chancel Mbemba après que le match se soit soldé par un score de 1-1.

Les raisons de l'incident ne sont pas encore claires, mais des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent Regragui et Mbemba gesticulant avec colère peu après la poignée de main d'après-match, avant que les joueurs et le personnel des deux équipes n'envahissent le terrain, se poussant et se bousculant les uns les autres.

La CAF déclare qu'elle "ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée".

Autres pénalités

Le tournoi de la CAF 2023 a vu un certain nombre de joueurs, d'entraîneurs et de supporters s'échauffer à la suite de matchs.

Le samedi 20 janvier, le conseil de discipline de la CAF a infligé à l'entraîneur principal de la Fédération tanzanienne de football, Adel Amrouche, une suspension de huit matches pour avoir "jeté le discrédit sur la CAF à la suite de commentaires et d'allégations qu'il a faits dans les médias au sujet de la Fédération royale marocaine de football (FRMF)".

Amrouche a suscité l'indignation lors d'une interview télévisée dans laquelle il a accusé la Fédération marocaine de football de "manipuler" le football africain.

Bien que la Fédération tanzanienne de football se soit rapidement distanciée des commentaires d'Amrouche, elle a été condamnée à une amende de 10 000 USD par la CAF.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp