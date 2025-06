Au Kenya, pays d'Afrique de l'Est, les murmures d'un passé douloureux résonnent encore.

Pour les combattants de la liberté Mau Mau, dont le nombre s'amenuise, les cicatrices de la colonisation britannique ne sont plus de lointains souvenirs, mais des blessures encore béantes qui demandent réparation.

Aujourd'hui, après des décennies de silence, ils élèvent la voix dans un chœur de défi, réclamant à la Grande-Bretagne la somme astronomique de 364 000 milliards de shillings kenyans (environ 2 200 milliards de dollars) en guise de réparations pour les atrocités qu'ils ont subies.

Le mouvement Mau Mau, un mouvement de résistance contre l'oppression coloniale, a été confronté à une campagne incessante de violence et d'intimidation de la part des autorités britanniques.

Les horreurs endurées par les combattants Mau Mau incluent la torture, l'emprisonnement et la mort alors qu'ils s'opposaient vaillamment au régime colonial oppressif.

Torture, perte et héritage de la douleur

C'est grâce aux embuscades de la guérilla que le Kenya a obtenu son indépendance des Britanniques, mais ce fut aussi une période de souffrances inimaginables qui sont restées gravées dans l'esprit des survivants comme Grace Wanjiru.

Aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, ses yeux se plissent sous l'effet du chagrin de toute une vie lorsqu'elle raconte les horreurs des camps de détention.

"Ils nous fouettaient", dit-elle d'une voix rauque. "Ils nous ont forcés à faire des choses inimaginables. Nous avons perdu notre famille, nos amis et notre dignité, tout cela pour avoir osé rêver de liberté".

Wanjiru n'est pas la seule, Cyprian Mutiga, 88 ans, a raconté un passé cauchemardesque de travail forcé et d'abus physiques et psychologiques dans les camps de détention.

"Nous avons enduré des épreuves inimaginables pendant la période coloniale. Beaucoup de nos camarades ont perdu la vie, et ceux qui ont survécu portent encore aujourd'hui les cicatrices physiques et émotionnelles", a-t-il déclaré.

"Demander des réparations ne concerne pas que nous, il s'agit de faire en sorte que les générations futures comprennent les sacrifices consentis pour l'indépendance du Kenya. L'indemnisation fournira un semblant de justice pour les atrocités que nous avons endurées.

Un appel à la reconnaissance et à la justice

Joseph Ngacha Karani est le président du groupe de pression Mau Mau Original Trust et s'exprime au nom de centaines d'anciens combattants aux prises avec un héritage douloureux.

Il a déclaré à Anadolu que la demande de réparations visait à obtenir la reconnaissance et la justice pour les anciens combattants des Mau Mau qui ont enduré des souffrances et des sacrifices dans leur lutte pour la liberté du Kenya.

"Notre demande de réparations n'est pas seulement un appel à la restitution économique, c'est un cri retentissant pour la reconnaissance et la justice, la reconnaissance de la douleur et des sacrifices des anciens combattants Mau Mau dans la poursuite de la liberté du Kenya", a-t-il déclaré.

"Il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent", a-t-il déclaré, la voix chargée d'émotion. "Il s'agit de reconnaître les traumatismes, les tortures systématiques, les vies brisées par un régime qui nous traitait comme des animaux.

M. Karani a noté que ce plaidoyer passionné visait non seulement à obtenir une reconnaissance, mais aussi un engagement à rectifier les erreurs du passé et à garantir un traitement juste et équitable.

Il s'agit d'une aspiration profonde à la dignité, à l'égalité et à la réécriture d'un récit qui a souvent été assombri par l'oppression.

Questions sans réponse et poids des ombres coloniales

Maina Mwangi, un autre ancien combattant, a raconté comment les autorités coloniales ont mené une campagne de répression impitoyable, rassemblant des milliers de personnes dans des cages en fil de fer barbelé et les soumettant au travail forcé ainsi qu'à des tortures physiques et psychologiques.

Il en porte encore aujourd'hui les cicatrices physiques et mentales. Il a perdu son père et des membres de sa famille pendant cette période. Selon lui, les questions sans réponse persistent comme des fantômes du passé colonial, projetant une ombre qui refuse de se dissiper. Aujourd'hui encore, comme de nombreux Kényans, il cherche à connaître la vérité sur le héros du Mau Mau, Dedan Kimathi.

"Où est sa tombe ? demande Mwangi, sa voix se faisant l'écho d'une question sans réponse qui en hante plus d'un.

Kimathi, exécuté sous le règne de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, est un héros kenyan, symbole de la résistance. Seul le gouvernement britannique qui l'a exécuté sait où se trouvent sa dépouille et sa dernière demeure.

"C'est une question que nous posons depuis de nombreuses années et une injustice qui n'a pas été résolue", a-t-il déclaré.

L'urgence des réparations et des objets kenyans

Par le passé, le gouvernement britannique a présenté des excuses et offert des compensations limitées.

Mais pour les anciens combattants des Mau Mau, ce geste est dérisoire par rapport à la profondeur de leurs blessures.

Les combattants de la liberté affirment que l'urgence des réparations va de pair avec l'âge avancé de nombreux anciens combattants du Mau Mau qui, au crépuscule de leur vie, demandent réparation non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour alléger le fardeau qui pèse sur leurs familles.

"C'est plus qu'une simple demande financière. C'est un appel désespéré à guérir les blessures, à donner une voix à ceux qui sont réduits au silence et à faire en sorte que leur histoire de sacrifice et de lutte ne soit pas enterrée dans l'histoire", a déclaré M. Karani.

Wanjiru a fait remarquer que "nous sommes peut-être vieux, mais nos esprits sont intacts.

Nous nous sommes battus pour la liberté à l'époque, et nous nous battons pour la justice aujourd'hui. Ce n'est pas fini - pas tant que nous n'aurons pas trouvé la guérison, pas tant que le poids des injustices historiques n'aura pas été enlevé de nos épaules".

Le Kenya cherche également à se réapproprier son patrimoine culturel en appelant à la restitution des objets volés et dispersés dans le monde entier, une démarche que les combattants de la liberté ont également soutenue.

Parmi ces objets figurent des crânes enlevés aux communautés kenyanes pendant l'ère coloniale, des sculptures et des figurines en pierre taillée, ainsi que des objets personnels tels que des robes de cérémonie et des armes appartenant à des dirigeants vénérés.

Il existe également d'autres artefacts souvent imprégnés d'une signification spirituelle qui étaient utilisés lors de rituels et de cérémonies, reliant les vivants à leurs ancêtres décédés.

En 2022, les Kenyans ont porté leur quête de justice et de réparations devant la Cour européenne des droits de l'homme, en intentant une action en justice contre la Grande-Bretagne pour les abus coloniaux perpétrés par les colons britanniques.

Joel Kimutai Bosek, l'avocat du groupe, a déclaré aux médias qu'il avait expliqué à la Cour que la décision de porter l'affaire devant les tribunaux avait été motivée par le fait que le Royaume-Uni s'était toujours dérobé à ses responsabilités.

Les historiens soutiennent que la résistance organisée par le groupe rebelle Mau Mau a joué un rôle essentiel pour accélérer la fin de la domination coloniale au Kenya.

