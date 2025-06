Par Sylvia Chebet

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit qu'il pourrait y avoir 35 millions de cas de cancer en 2050, contre 20 millions estimés en 2022.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS estime que cela pourrait entraîner 18,5 millions de décès, contre 9,7 millions en 2022.

"Ce rapport n'est pas une bonne nouvelle et dire qu'il est alarmant serait un euphémisme". David Makumi, président de l'association Oncology Nurses - Kenya Chapter, a déclaré à TRT Afrika : "Il s'agit certainement d'un appel à l'urgence.

"Il s'agit certainement d'un appel à des efforts urgents et impératifs pour contenir une situation qui devient rapidement incontrôlable, en particulier pour les pays à revenu moyen ou faible comme le Kenya et d'autres pays de la région africaine.

Selon les estimations, l'Afrique est la région susceptible de connaître la plus forte augmentation en pourcentage des cas de cancer en 2050, avec une hausse de près de 140 % pour atteindre 2,8 millions de cas. En 2022, la région comptait environ 1,2 million de cas.

Ces estimations ont été publiées à la suite d'une enquête de l'OMS menée dans 115 pays, qui a montré que la majorité d'entre eux ne financent pas suffisamment les services de cancérologie et de soins palliatifs dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.

Les cancers les plus répandus dans le monde

Le rapport de l'OMS indique que dix types de cancer représentent collectivement environ deux tiers des nouveaux cas et des décès dans le monde en 2022.

Le cancer du poumon s'est révélé être la forme la plus répandue dans le monde, avec 2,5 millions de nouveaux cas et 1,8 million de décès. Il représentait plus de 12 % de tous les nouveaux cas et 18,9 % des décès.

Le cancer du sein arrive en deuxième position, avec 2,3 millions de cas dans le monde, soit 11,6 %, mais il est à l'origine de 6,9 % des décès.

Le cancer colorectal était la deuxième cause de décès par cancer, suivi par le cancer du foie, du sein et de l'estomac.

Le cancer du col de l'utérus était le huitième cancer le plus fréquent dans le monde, la neuvième cause de décès par cancer et le cancer le plus fréquent chez les femmes dans 25 pays, dont un grand nombre en Afrique subsaharienne.

Inégalités et investissements

Les estimations du CIRC, publiées à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février, révèlent également des inégalités frappantes, notamment en ce qui concerne le cancer du sein.

Dans les pays à revenu élevé, une femme sur 12 risque d'être diagnostiquée avec cette maladie au cours de sa vie et une sur 71 en mourra, selon le CIRC. Dans les pays à faible revenu, seule une femme sur 27 est susceptible de recevoir un diagnostic positif de cancer du sein, et une sur 48 peut en mourir.

Ces femmes "courent un risque beaucoup plus élevé de mourir de la maladie en raison d'un diagnostic tardif et d'un accès insuffisant à un traitement de qualité", a déclaré le Dr Isabelle Soerjomataram, chef adjoint de la branche Surveillance du cancer au CIRC.

L'enquête de l'OMS a également révélé d'importantes inégalités dans les services de cancérologie au niveau mondial. Par exemple, les pays à revenu élevé étaient jusqu'à sept fois plus susceptibles d'inclure des services liés au cancer du poumon dans leurs prestations de santé.

"L'OMS, notamment dans le cadre de ses initiatives de lutte contre le cancer, collabore étroitement avec plus de 75 gouvernements pour élaborer, financer et mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir la prise en charge du cancer pour tous", a déclaré le Dr Bente Mikkelsen, directeur du département Maladies non transmissibles de l'OMS, soulignant la nécessité d'accroître les investissements.

Des fruits à portée de main

Makumi, qui a également travaillé à l'Institut national du cancer du Kenya, estime que les pays à revenu faible ou intermédiaire doivent consacrer des ressources et des efforts à la prévention.

"C'est faisable. C'est ce que nous appelons proverbialement le fruit à portée de main. Si, en tant que pays comme l'Afrique et d'autres parties du monde, nous sommes durement touchés parce que nous ne disposons pas des infrastructures appropriées ou même des ressources humaines, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que nous pouvons faire", déclare le Dr Makumi.

Par exemple, les femmes et les jeunes filles peuvent se prémunir contre le cancer du col de l'utérus, le huitième cancer le plus répandu dans le monde, en se faisant vacciner contre le papillomavirus. Au Kenya, le vaccin est proposé gratuitement dans les hôpitaux publics.

"La science et les capacités de notre pays et de notre communauté nous permettent d'éliminer le cancer du col de l'utérus de la surface de la terre", ajoute-t-il.

Le vaccin contre l'hépatite B est également un rempart contre le cancer du foie. Outre les vaccins, la prévention de la pollution atmosphérique contribuerait grandement à protéger les populations contre le cancer, selon les experts.

Facteurs de risque

"Nous avons parlé de la pollution de l'air même dans le contexte du changement climatique, mais ce qui est encore plus important aujourd'hui, c'est que de nombreux polluants présents dans l'air sont également responsables de certains des cancers que nous observons", explique-t-il.

Outre la pollution atmosphérique, le tabac, l'alcool et l'obésité figurent parmi les principales causes de cancer. Il est donc urgent de changer de mode de vie.

Selon Makumi, directeur général du Faraja Cancer Support Trust, "une grande partie des cancers et des maladies non transmissibles sont liés à notre alimentation".

"En tant que pays, nous pouvons mettre en place des mesures politiques sérieuses, par exemple l'étiquetage et l'information sur le sucre, les boissons sucrées, ce que nous appelons communément les sodas. Nous devons nous attaquer à ce problème, car ces boissons sont des facteurs d'obésité et nous savons que l'obésité est un facteur de risque pour le cancer et pour de nombreuses autres maladies non transmissibles", ajoute-t-il.

Makumi décrit le tabac comme un "agent cancérigène de première catégorie". Selon lui, le tabac "occupe en fait la première place dans la liste des causes de cancer, à côté de l'alcool".

Le profit au détriment de la vie

On sait que le tabac est à l'origine de 16 types de cancers et, comme l'observe Makumi, l'industrie du tabac est guidée par le principe selon lequel les profits priment sur la vie.

"Les grandes sociétés de tabac, les multinationales, se sont installées et, pour l'essentiel, appelons les choses par leur nom : elles exercent un chantage sur les gouvernements qui disposent de moins de ressources et leur font comprendre que, s'ils ne font pas cela, elles vont retirer leurs investissements", explique-t-il.

Makumi observe que les noms et les emballages fantaisistes attirent de plus en plus de gens vers ce produit dangereux.

"Qu'il s'agisse de la version électronique, des bâtonnets de cigarettes ou du tabac à priser, quelle que soit la version utilisée par les gens, et en particulier par la génération Z, le tabac reste du tabac", explique M. Makumi.

Sensibilisation au cancer

Les experts estiment qu'il est essentiel de sensibiliser davantage le grand public aux causes, aux symptômes et aux traitements du cancer.

"Janvier, par exemple, est le mois de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus, mais nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de concentrer nos efforts sur un mois et de dormir pendant les onze mois suivants.

Makumi estime que si le cancer du sein est considéré comme le cancer le plus répandu sur le continent, c'est en partie grâce aux nombreuses campagnes de sensibilisation qui lui sont consacrées.

Il explique que ces campagnes ont incité un plus grand nombre de femmes à se faire dépister, ce qui augmente les chances de diagnostic.

Bien qu'il soit le deuxième cancer le plus répandu, il tue moins de personnes que le cancer du poumon, du foie et le cancer colorectal, ce qui indique que les détections précoces augmentent les chances de guérison.

"Cela témoigne également du comportement des femmes en matière de santé. Contrairement à d'autres cancers, les femmes sont plus enclines à se manifester lorsqu'elles ont un problème", explique Makumi.

Il a été démontré que les hommes sont plus nombreux à succomber au cancer que les femmes. Le dernier rapport du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS indique que 5,4 millions d'hommes sont décédés en 2022, contre 4,3 millions de femmes.

Les dix cancers les plus courants en Afrique

1. Le cancer du sein 40,3

2. Col de l'utérus 26,2%

3. Prostate 29,9%

4. Foie 8,4%

5. Colorectum 8,2

6. LNH 5,0

7. Poumon 6,2

8. Vessie 4,6

9. Estomac 4,0

10. Leucémie 3,1