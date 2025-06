La Turquie commémore les victimes des tremblements de terre du 6 février 2023 qui ont frappé le sud du pays, faisant 53 537 morts et plus de 107 000 blessés.

Des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques : Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plus de 14 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les séismes. Les populations en Syrie n’ont pas été épargnées non plus.

Dans tout le pays, y compris dans les provinces touchées par les tremblements de terre, des cérémonies de commémoration honorent la mémoire de ceux qui ont péri dans la catastrophe.

Une minute de silence et d'hommage a été observée à la mémoire des victimes de la "catastrophe du siècle" à 4h17 du matin, heure locale, au moment où la secousse s'est produite. À Antakya, les gens ont jeté des fleurs dans la rivière Oronte, connue sous le nom de rivière Asi en Turquie, qui traverse la ville.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a commémoré l'anniversaire des tremblements de terre et la mémoire des victimes. "Nous continuerons à soutenir nos citoyens touchés", a-t-il écrit sur X, remerciant tous les pays amis qui ont offert leur assistance à la Turquie dans ces moments difficiles.

Le directeur de communication de la présidence, Fahrettin Altun, a rappelé que les tremblements de terre avaient laissé une douleur indescriptible dans le cœur des Turcs, déplorant les 53.537 vies perdues. "Que Dieu protège notre honorable nation et notre beau pays de toutes sortes de catastrophes et de dangers", a-t-il noté sur X.

De nouveaux logements pour les victimes des séismes

La Direction de la communication de la présidence turque a organisé une visite de la zone touchée par le tremblement de terre à Adiyaman pour 45 journalistes nationaux et internationaux.

Le gouverneur Osman Varol a fourni des informations sur les efforts en cours dans la ville au groupe de 33 journalistes étrangers et 12 journalistes turcs venus pour l’événement.

"Nous avons perdu 8 387 de nos concitoyens à Adiyaman et je leur présente mes condoléances. Lorsque nous examinons le parc immobilier de notre province, nous constatons que le nombre total de bâtiments est de 115 067, et que le nombre de bâtiments indépendants est de 269 116 à l'intérieur de ces bâtiments".

Lors des tremblements de terre, 33 112 bâtiments de la ville ont été considérés comme "effondrés", "à démolir d'urgence", "gravement endommagés" et "modérément endommagés".

Le journaliste italien Giuseppe Didonna a déclaré à l'agence Anadolu que ses confrères et lui avaient visité les logements construits pour les victimes du tremblement de terre. "J'espère que tout le monde reprendra sa vie normale dès que possible. Un travail assez rapide a été réalisé. Je suis venu dans la région d'Indere en septembre ; il n'y avait que les fondations. Maintenant, les bâtiments se construisent rapidement, et je suis stupéfait ; cela va très vite. Je félicite ceux qui ont contribué. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de la population", a-t-il souligné.

