Par Dayo Yussuf

Le cancer met les gens à l’épreuve d’une manière à laquelle personne ne peut se préparer. La force, la foi, la résilience, la volonté et la compassion sont remises en question alors que le corps lutte et que l’esprit vacille.

Le Kenyan Kevin Mwachiro a vécu tout cela et bien plus encore. "Cela fera 9 ans en octobre", dit-il à propos du jour où on lui a diagnostiqué un myélome multiple.

Une journée typique sous le soleil de Nairobi avait commencé avec une sortie pour faire du jogging dans un parc botanique près de chez lui.

Une soudaine douleur dans le dos le fit tomber à genoux. Comme il l’apprendrait au cours des jours suivants, ce n’était que le début d’un voyage de tourments inimaginables.

"J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital dans une ambulance. Pour faire court, les médecins ont effectué une batterie de tests et m'ont ensuite dit que j'avais un myélome multiple", a déclaré Kevin, qui est maintenant en rémission, à TRT Afrika.

Dans le myélome multiple, les plasmocytes cancéreux s’accumulent dans la moelle osseuse, constituant la matière molle à l’intérieur de nos os où sont fabriquées les cellules sanguines.

Les cellules cancéreuses intrusives supplantent rapidement les cellules sanguines saines. Au lieu de produire des anticorps utiles, les cellules cancéreuses produisent des protéines qui se rebellent contre l’organisme.

Kevin avait peu de connaissances sur la maladie à l'époque. Comme si l'idée de combattre un ennemi invisible qui parcourait son corps n'était pas assez effrayante, il était conscient que le traitement contre le cancer serait long et coûteux.

"Je me suis immédiatement senti coupable en pensant à quel point cette maladie avait soudainement fait peser un fardeau sur ma famille. La première chose que je devais combattre était la culpabilité, pas le myélome multiple", raconte Kevin.

L'esprit avant la matière

Bien que des villes comme Nairobi disposent désormais d’installations avancées pour le traitement du cancer et les soins palliatifs, cela reste une proposition coûteuse pour la plupart. Cela est également vrai pour la plupart des autres pays africains.

La majorité des personnes diagnostiquées avec la maladie perdent espoir dès le début. Il existe la possibilité de voyager à l’étranger, notamment dans des pays comme l’Inde qui offrent des traitements moins chers, mais même cela n’est pas abordable pour tout le monde.

Comme le témoigne Kevin, conseiller aux patients et à leurs familles pour éviter la panique est la clé d’une gestion réussie du cancer. " Le cancer n'est pas synonyme de mort certaine, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens", explique-t-il.

"Si les gens sont convaincus que vos chances de survie sont plus élevées si vous êtes diagnostiqué tôt, ils ne considéreraient pas le cancer comme une condamnation à mort."

Kevin croit également que, quelle que soit la qualité du traitement, celui-ci pourrait ne pas fonctionner si l'esprit n'est pas préparé à gérer l'incertitude.

"J'avais une tante que nous avons enterrée le même mois avant mon diagnostic, et je me suis dit : 'Je ne descendrai pas. Ce ne sera pas mon histoire.' Je suis passé en mode survie après le début de nervosité. Cela m'a beaucoup aidé", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Cas en spirale

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de cancers en Afrique a augmenté de manière alarmante.

En 2020, environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués sur le continent. Environ 700 000 décès ont été signalés.

Près de la moitié des nouveaux cas chez les adultes en Afrique sont des cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate, colorectal et du foie.

La bonne nouvelle est que les soins de santé ont fait des progrès rapides dans la lutte contre la spirale du cancer, notamment en matière de prévention.

"Nous saluons les progrès réalisés en matière de prévention et de soins du cancer dans notre région. Par exemple, 17 pays du continent ont introduit un dépistage performant conformément aux recommandations de l'OMS", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Mais quels que soient ces progrès, amener les gens à se conformer aux protocoles de prévention et de soins spécifiques au cancer reste un défi.

Selon les experts, de nombreuses communautés africaines tardent à respecter les calendriers de vaccination et à participer aux essais, ce qui fait reculer des années de recherche.

Kevin dit qu'il faut s'assurer que les gens entendent le message : que la recherche scientifique a progressé à pas de géant et que plusieurs cancers sont désormais considérés comme évitables.

"À l'heure actuelle, nous disposons du vaccin contre le VPH contre le cancer du col de l'utérus, mais son adoption est très lente. Chaque fille au Kenya devrait recevoir ce vaccin... chaque fille", dit-il.

Focus sur les soignants

Les experts de la santé soulignent que le traitement du cancer n’implique pas uniquement les médecins, les infirmières et les patients.

Kevin convient qu'il est impératif de mettre en place un système de soutien adéquat. "Je ne pense pas que nous apprécions suffisamment les soignants et les autres personnes qui nous accompagnent tout au long du voyage, surtout dans les mauvais jours", dit-il.

"Entourez-vous de personnes qui renforceront votre moral et ne vous décourageront pas. Recherchez des pom-pom girls qui vous soutiendront. Il n'y a pas de place pour la négativité", conseille-t-il à ceux qui subissent les affres du traitement contre le cancer.

Entre 2022 et 2024, le thème de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février était « Combler l'écart entre le cancer ». La campagne s'est terminée par la promesse de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils accordent la priorité aux soins contre le cancer. Selon l'OMS, le thème englobe la demande mondiale pour que les pays investissent davantage dans la prévention et les soins du cancer.

Pour vous inspirer, il y a l'histoire de Kevin – et celle de millions d'autres personnes à travers le monde qui se sont battues et ont gagné contre le cancer.

