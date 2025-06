L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi que 5 millions de personnes au Soudan vivent dans une situation d'urgence liée à la faim.

Il a averti contre la poursuite des déplacements massifs de civils alors que le conflit continue de s'étendre à de nouvelles zones, notant en ce sens que le Soudan "est le théâtre de la plus grande crise de déplacement interne au monde avec 8 millions de personnes".

Peter Graf a aussi expliqué que les personnes déplacées trouvent souvent refuge dans des zones surpeuplées où il n'y a pas d'accès à l'eau, à l'assainissement, à la nourriture et aux services de santé de base. Et de rappeler que près de "25 millions de personnes au Soudan ont besoin d'une aide humanitaire, dont 18 millions de personnes souffrant de faim aiguë et 5 millions de personnes vivent dans une situation d'urgence liée à la faim".

Depuis mi-avril 2023, l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit "Hemedti" mènent une guerre qui a fait plus de 13 000 morts et plus de 7 millions de déplacés et réfugiés, selon les Nations unies.

5 830 000 personnes au Soudan souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, entre octobre et novembre 2023, selon une analyse publiée en novembre dernier par l'initiative mondiale Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

