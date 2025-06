Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné les attaques israéliennes contre Gaza en les qualifiant de "guerre d'extermination" et a appelé à la création d'un État palestinien.

"Les souffrances du peuple palestinien, privé de ses droits fondamentaux à la liberté et à la constitution d'un État viable et souverain, sont aggravées sous nos yeux par une guerre d'extermination", a déclaré M. Mahamat lors du discours d'ouverture de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif, mercredi à Addis-Abeba.

Appelant à une action urgente de la part de la communauté internationale, il a déclaré : "L'utilisation de la violence aveugle est acceptée par la communauté internationale : "Le recours à la violence aveugle est accepté en silence et avec amnésie par presque toutes les grandes puissances du monde.

Il a également appelé à "la cessation des hostilités, à la libération de tous les otages et prisonniers et à un engagement résolu en faveur d'une solution politique fondée sur le principe de deux États vivant en paix et sur le respect du droit international".

La présidente a salué la récente décision de la Cour internationale de justice (CIJ) et l'engagement de l'Afrique du Sud à résoudre le conflit.

À la fin de l'année 2023, l'Afrique du Sud a saisi la Cour de justice des Nations unies, accusant Israël de ne pas respecter ses engagements au titre de la convention de 1948 sur le génocide.

Dans son arrêt provisoire de janvier, la CIJ a déclaré que les revendications de l'Afrique du Sud étaient plausibles. Elle a ordonné des mesures provisoires pour que le gouvernement israélien renonce aux actes génocidaires et prenne des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

Le président de l'Union africaine a également attiré l'attention sur les différents conflits armés qui sévissent sur le continent africain, du Soudan à la Somalie, en soulignant l'urgence d'une action collective pour relever ces défis pressants.

"La résurgence des coups d'État militaires, les violences pré- et post-électorales, les crises humanitaires liées à la guerre et/ou aux effets du changement climatique sont autant de sources de préoccupation majeures pour nous", a déclaré M. Mahamat.

