Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et Bakir Izetbegovic, chef du Parti d'Action Démocratique de Bosnie-Herzégovine, ont discuté de la situation actuelle et des développements régionaux sous tous leurs aspects lors d'un entretien téléphonique.

Erdogan a affirmé que la Turquie suivait les événements en Bosnie-Herzégovine “de très près et avec minutie”, ajoutant que l’escalade des tensions devait prendre fin au plus vite dans le cadre de l’ordre constitutionnel et de l’État de droit, selon un communiqué de la Direction turque de la communication publié vendredi.

Le président turc a également souligné qu'Ankara continuerait à apporter un soutien fort à la protection de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'ordre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine, précisant que des “avertissements nécessaires” avaient été adressés au président de l’entité serbe de Bosnie, la Republika Srpska, Milorad Dodik.

Erdogan a en outre insisté sur le fait que les tensions en Bosnie-Herzégovine ne découlaient pas d’un conflit entre les peuples constitutifs du pays.

Soulignant l'importance pour les partis politiques favorables à l'intégrité territoriale de Bosnie-Herzégovine de s'unir autour d'un dénominateur commun, Erdogan a appelé la communauté internationale à adopter une position ferme contre le séparatisme dans la région.

Une tension croissante

Les tensions ont explosé dans ce pays des Balkans divisé depuis la condamnation le mois dernier de Milorad Dodik pour avoir défié Christian Schmidt, l'envoyé international chargé de veiller à l’application de l’Accord de paix de Dayton de 1995, qui avait mis fin à la guerre en Bosnie.

Dodik, président de la Republika Srpska (RS), reste inflexible. Il a contribué à faire adopter des lois interdisant aux forces de police et au système judiciaire fédéraux d’entrer sur le territoire de l’entité serbe en guise de représailles.

Ayant signé des mesures en contradiction avec la Constitution bosnienne, Dodik a déclaré qu'il ne se conformerait pas aux convocations des tribunaux ou des procureurs une fois les lois contestées entrées en vigueur, affirmant qu’il serait protégé par la police de la Republika Srpska.

Les médias nationaux ont qualifié ces actions de “coup d'État”, tandis que la Cour constitutionnelle bosnienne a annulé ses décisions controversées.