L'élection d'un nouveau pape, lors d'un conclave très secret des cardinaux, rêvet souvent son lot de surprises. Quelques noms ressortent toutefois comme possibles successeurs au pape François, dont certains Africains notamment Peter Turkson, Robert Sarah et Fridolin Ambongo. Qui sont-ils ?

*Cardinal Peter Appiah Turkson, ghanéen, 76 ans

Le cardinal Peter Turkson, qui allie une longue expérience pastorale auprès de congrégations au Ghana à des fonctions de direction au Vatican ainsi qu'à de solides compétences en matière de communication, pourrait devenir le premier pape originaire d'Afrique subsaharienne.

Le fait qu'il soit originaire des régions les plus dynamiques pour l'Église a de quoi également renforcer sa position.

Peter Turkson a été nommé archevêque de Cape Coast au Ghana en 1992 avant de devenir, onze ans plus tard, le premier cardinal de l'histoire de cet État d'Afrique de l'Ouest.

Benoît XVI l'a ensuite promu en 2009 au Vatican, à la tête du Conseil pontifical "Justice et paix", l'organe chargé de promouvoir la justice sociale, les droits de l'homme et la paix dans le monde.

À ce titre, il a été l'un des plus proches conseillers du pape François sur des questions telles que le changement climatique.

*Cardinal Robert Sarah, guinéen, 80 ans

Le Guinéen Robert Sarah a été nommé en 1979 archevêque de Conakry. Le pape Benoit XVI a fait de lui un cardinal. Au Saint-siège, Préfet du Conseil pontifical, il a été désigné à la tête de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements en 2014. Il est à la retraite depuis 2021.

Connu pour ses prises de position traditionnelles et fermes sur les questions sociétales et pontificales, il devrait prendre part au conclave des cardinaux âgés de moins de 80 ans, et qui va élire le successeur du pape François.

Le cardinal Robert Sarah aura 80 ans le 15 juin prochain.

*Cardinal Fridolin Ambongo Besungo, Congolais, 65 ans

Il est le premier religieux africain à devenir depuis 2020, membre du Conseil des cardinaux au vatican.

Il a été nommé cardinal par le pape François en 2019. Il a 65 ans. L’archevêque de Kinshasa est connu pour son engagement pour les causes sociales et ses prises de positions dans la politique congolaise.

Depuis le 15 février 2023, il est le Président du Conseil épiscopal d’Afrique et de Madagascar.