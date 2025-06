Par Coletta Wanjohi

Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine (UA) se réunissent à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour leur sommet annuel dans un contexte d'incertitude qui a mis à l'épreuve la force et la cohésion des blocs régionaux.

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a replacé ces défis dans leur contexte lorsqu'il s'est adressé aux membres du conseil exécutif lors de la session d'ouverture du 14 février.

"Un nouveau phénomène d'affaiblissement de nos institutions de gouvernance régionale et continentale est en train de se produire", a-t-il déclaré au conseil exécutif, composé des ministres des Affaires étrangères chargés de définir l'ordre du jour du sommet des chefs d'État de l'UA, qui se tient les 17 et 18 février.

En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, bloc régional de 15 membres, est confrontée à la décision de trois États membres - le Mali, le Burkina Faso et le Niger - de quitter l'organisation. Ces trois pays, actuellement sous régime militaire, ont refusé de respecter le préavis d'un an qu'un membre doit donner à l'organisation régionale avant de la quitter.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger accusent la CEDEAO de "manque de soutien concret dans la lutte contre le terrorisme" et de "déviation de ses idéaux fondateurs", entre autres griefs.

Les trois pays étaient réunis au Burkina Faso pour discuter de la création d'une confédération distincte des blocs existants. Ils disposent déjà d'un pacte économique et de défense, signé en septembre dernier pour former l'Alliance des États du Sahel.

Les divergences

Les avis sont partagés sur le bien-fondé des préoccupations du Mali, du Burkina Faso et du Niger à l'égard de la CEDEAO.

"Si l'on considère la façon dont l'UA, en particulier le Conseil de paix et de sécurité, a traité des questions telles que les changements anticonstitutionnels de gouvernement, on peut dire que les allégations de ces pays (à l'encontre de la CEDEAO) ne sont pas sans fondement", explique à TRT Afrika Tsion Hagos, directeur de programme de l'organisation panafricaine indépendante de recherche sur les politiques, Amani Africa.

Le Tchad est toujours sous régime militaire et n'a jamais été suspendu de l'UA. Le Tchad, qui chevauche l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, est dirigé par une administration militaire depuis la mort du président Idriss Déby Itno en 2021. La Guinée, le Gabon et les trois pays sortant de la CEDEAO restent suspendus des activités de l'UA pour avoir persisté dans leur régime militaire.

La souveraineté

La CEDEAO n'est pas le seul bloc régional dont les principes ont été ébranlés.

En Afrique de l'Est, le Soudan a annoncé en janvier qu'il suspendait son adhésion à l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), que l'UA avait chargée d'aider à mettre fin aux combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide depuis avril 2022.

La République démocratique du Congo, quant à elle, a refusé de renouveler le mandat de la Force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est après le 8 décembre. Elle a accusé cette force, déployée en juillet 2022 pour étouffer la menace de multiples groupes armés, "d'inefficacité et de connivence avec les rebelles".

Le gouvernement de la RDC a déclaré qu'il préférerait que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) commence à envoyer des troupes à la place."Je me pose cette question et je vous la pose. Depuis quand et pour combien de temps l'édifice résistera-t-il à l'effondrement de ses piliers et de ses fondations ?", a demandé le président de la Commission de l'UA aux ministres des Affaires étrangères réunis à Addis-Abeba.

L'UA reconnaît l'égalité souveraine de ses États membres. Les actes constitutifs reconnaissent qu'un pays a le droit de défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. En effet, cela permet aux États membres de ne pas se conformer aux décisions prises par l'UA ou ses mécanismes régionaux.

"C'est l'un des moments où l'on se demande si l'UA est une organisation parfaitement supranationale. Si les membres n'accordent pas une certaine part de leur souveraineté au bloc, l'UA continuera à faire face à des défis", explique Hagos à TRT Afrika.

Les experts attribuent en partie l'absence de force d'intervention militaire continentale au fait que les États membres ne respectent pas les décisions de l'UA.

"L'UA doit encore rendre opérationnelle la force africaine en attente. C'est une partie du problème", explique M. Hagos. La Force africaine en attente était censée être une force continentale de maintien de la paix pouvant être déployée en Afrique en cas de crise. La proposition a été évoquée en 2003, mais n'a toujours pas été concrétisée."

"Bien sûr, l'existence de cette force ne règle pas nécessairement la question de l'invocation de la souveraineté nationale. Mais s'il y avait une manière très organisée de déployer les forces, cela éviterait cette tension entre les blocs régionaux comme nous le voyons en RDC", ajoute M. Hagos.

Les experts estiment qu'il est également nécessaire de mener une discussion franche sur la fin du rôle des mécanismes régionaux.

Il a été reproché au Conseil de paix et de sécurité de l'UA d'approuver toutes les décisions prises au niveau régional au lieu d'exercer son droit de regard sur la validité d'une décision particulière.

Le temps de l'introspection

L'UA reconnaît huit communautés économiques régionales (CER), dont l'Union du Maghreb arabe, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, la Communauté des États sahélo-sahariens, la Communauté de l'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEDEAO, l'IGAD et la SADC.

Toutes ces organisations ont été créées avant le lancement de l'UA, se sont développées individuellement et ont des rôles et des structures différents. M. Hagos estime que l'heure des comptes a sonné pour l'UA.

"C'est le moment de tirer les leçons de ce qui s'est passé et de valoriser la cohérence. Lorsque vous revenez à ce que vous faites normalement ou à ce que votre cadre normatif prévoit, vous donnez un exemple à suivre. Nous sommes à la recherche d'une unité durable", déclare-t-il.

