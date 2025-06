Le Rwanda a imploré l'ONU de ne pas soutenir la force régionale déployée en République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés, mettant en doute la neutralité de la mission.

La force de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) "n'est pas une force neutre dans la crise actuelle", a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, dans un document envoyé au président du Conseil de sécurité de l'ONU et rendu public vendredi.

M. Biruta a affirmé que la mission de la SADC visait à "soutenir la position belliqueuse du gouvernement de la RDC, qui risque de provoquer une nouvelle escalade du conflit et d'accroître les tensions dans la région".

Le Rwanda ne verrait aucun inconvénient à ce que les Nations unies soutiennent les forces régionales si celles-ci avaient réellement pour objectif de ramener la paix dans la région orientale rétive de la RDC, a-t-il ajouté.

Ces événements surviennent alors que les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise se poursuivent dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la RDC, provoquant le déplacement de milliers de personnes.

Le mois dernier, l'armée congolaise a annoncé le début d'une offensive conjointe avec les troupes de la SADC dans l'est du pays, avec un mandat d'offensive visant principalement les rebelles du M23.

Le document envoyé lundi au président du Conseil de sécurité des Nations unies accuse la force de la SADC de soutenir "sélectivement" l'armée de la RDC dans son offensive contre les rebelles du M23, ainsi que l'armée burundaise et d'autres forces non étatiques, tout en ignorant d'autres groupes armés multiples dans l'est du Congo.

Elle a également déclaré que le fait de soutenir la RDC dans la recherche d'une solution militaire va à l'encontre des recommandations des dirigeants régionaux de rechercher une solution pacifique au conflit.

La SADC, qui regroupe 16 pays, a approuvé la mission dans l'est de la RDC en mai de l'année dernière.

Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général des Nations unies pour les opérations de paix, envisage de fournir un soutien opérationnel et logistique à la force de la SADC, selon certaines informations.

Cette force comprend des troupes d'Afrique du Sud, du Malawi et de Tanzanie. Les relations entre le Rwanda et ses voisins restent tendues.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui combattent les forces gouvernementales dans l'est du pays, ce que Kigali nie systématiquement.

Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a également accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle burundais Red-Tabara, ce que le Rwanda nie.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp