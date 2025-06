La star égyptienne Mohamed Salah a marqué dès son entrée en jeu samedi, alors qu'il revient de blessure, lors de la victoire 4-1 contre Brentford.

Cette victoire permet à Liverpool de prendre cinq points d'avance en tête de la Premier League.

Salah a inscrit le troisième but à la 68e minute, après des réalisations de Darwin Núñez et Alexis Mac Allister aux 35e et 55e minutes, respectivement.

Cody Gakpo a ensuite conclu la victoire à la 86e minute, mais seulement après un but d'Ivan Toney de Brentford à la 75e minute.

Salah, qui a remplacé Jota et a trouvé son rythme de croisière après la pause, a offert une passe décisive à Alexis MacAllister pour le deuxième but de Liverpool.

Ivan Toney a réduit le score pour Brentford, mais une erreur de Nathan Collins a permis à Cody Gakpo de marquer le quatrième but de Liverpool.

La suite des événements

Liverpool attendra nerveusement de connaître l'étendue de ces blessures avant la finale de la Carabao Cup contre Chelsea, dimanche prochain à Wembley. Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai et Alisson sont déjà sur la liste des blessés. L'équipe affronte également Luton mercredi en championnat.

Nunez a été remplacé à la mi-temps par Cody Gakpo, sans que l'on sache s'il s'agissait d'une blessure ou d'une simple précaution.

Toney s'est ensuite fait peur en tombant maladroitement sur son genou, mais l'attaquant de Brentford a pu s'en sortir.

