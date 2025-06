Les États-Unis ont déploré samedi la violence accrue des rebelles du M23 en République démocratique du Congo, déclarant que les soutiens du groupe au Rwanda devaient retirer les missiles sol-air sophistiqués qui menacent la vie des habitants de l'est du pays.

"Les États-Unis condamnent fermement la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) causée par les actions du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et l'ONU, y compris ses récentes incursions dans la cité de Sake", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué de presse.

Les combats ont éclaté ces derniers jours autour de la ville de Sake, à 20 kilomètres de Goma, entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales congolaises.

"Cette escalade a augmenté les risques pour des millions de personnes... Nous appelons le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Sake et de Goma".

Washington "condamne" le soutien du Rwanda au M23 et demande à Kigali "de retirer immédiatement tout le personnel de la Force de défense du Rwanda de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles sol-air, qui menacent la vie des civils, des soldats de l'ONU et d'autres forces de maintien de la paix régionales, des acteurs humanitaires et des vols commerciaux dans l'est de la RDC", a déclaré M. Miller.

Des dizaines de soldats et de civils auraient été tués ou blessés dans les combats de ces dix derniers jours.

Les derniers affrontements ont poussé des dizaines de milliers de civils à fuir vers Goma, qui se trouve entre le lac Kivu et la frontière rwandaise et qui est pratiquement coupée de l'intérieur du pays.

La RDC, les Nations unies et les pays occidentaux affirment que le Rwanda soutient les rebelles dans le but de contrôler les vastes ressources minérales, ce que Kigali dément.

Les forces de l'ONU sont présentes en RDC depuis près de 25 ans, mais sont accusées de ne pas avoir protégé les civils des groupes armés.

