Par Charles Mgbolu

L'actrice kenyane oscarisée Lupita Nyong'o a été nommée à la tête du jury du Festival international du film de Berlin, qui débute cette semaine en Allemagne.

Elle bat un record avec cette sélection, puisqu'elle est la première personne noire à occuper cette fonction.

En 74 ans d'existence, le festival n'avait jamais eu de Noir à la tête de son jury, ont déclaré les organisateurs lors de l'annonce jeudi dernier.

Les directeurs du festival, Mariëtte Rissenbeek et Carlo Chatrian, ont déclaré que Nyong'o avait été choisie parce qu'elle irradie le cinéma par sa polyvalence d'actrice et sa capacité à s'adresser à différents publics.

Nyong'o dirigera le jury qui sélectionnera les films gagnants dans les deux catégories principales, Ours d'or et Ours d'argent.

Lors de l'ouverture de l'événement, Nyong'o a déclaré qu'elle était "très honorée" et que la diversité du jury enrichirait le processus de sélection des films à récompenser.

"C'est la joie de réunir des personnes d'horizons différents, car nous réagissons à des choses différentes".

"Nous avons beaucoup d'expérience et d'opinions du monde entier, et cela va être intéressant. Ce sera probablement aussi épicé", a déclaré Nyong'o.

Trois films africains figurent parmi les 20 films en compétition pour le premier prix, et tous racontent des histoires passionnantes du continent.

Il s'agit de "Black Tea" du réalisateur malien d'origine mauritanienne Abderrahmane Sissako, de "Who Do I Belong To" de la réalisatrice tuniso-canadienne Meryam Joobeur et du documentaire "Dahomey" du cinéaste franco-sénégalais Mati Diop.

Les cinq principaux festivals internationaux de cinéma - Berlin, Cannes, Venise, Sundance et Toronto - ont souvent été critiqués pour leur manque de couleur ou de diversité dans leurs jurys.

Le plus grand et le deuxième plus ancien d'entre eux, le festival de Cannes, n'a eu son premier président de jury noir qu'en 2020, lorsque le réalisateur américain Spike Lee a été choisi.

Le rôle de Lupita Nyong'o dans le film "12 Years a Slave", sorti en 2013, lui a valu de remporter l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Son livre d'images de fiction pour enfants africains "Sulwe" est également un best-seller du New York Times.

Le festival du film de Berlin se déroule du jeudi 15 février au dimanche 25 février 2024.

