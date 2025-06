L'une des deux femmes candidates à la présidentielle reportée au Sénégal a annoncé lundi se retirer de la course en raison d'informations sur sa double nationalité franco-sénégalaise.

"J'ai décidé en toute souveraineté (...) de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024", a déclaré Rose Wardini lors d'une conférence de presse à Dakar.

Elle a affirmé qu'elle fournirait "toutes les preuves" à la justice concernant sa nationalité exclusivement sénégalaise, une exigence constitutionnelle pour tout candidat à la présidentielle.

Gynécologue active auprès de la société civile, Rose Wardini faisait partie des 20 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel pour participer à la présidentielle initialement prévue le 25 février et reportée par le président Macky Sall.

Convoquée par la police début février à la suite de révélations sur les réseaux sociaux de sa double nationalité franco-sénégalaise supposée, elle a été retenue 48 heures avant de pouvoir repartir.

Le Conseil constitutionnel avait rejeté la candidature de Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président Aboulaye Wade, pour cause de double nationalité française et sénégalaise.

Après le retrait de Mme Wardini, il ne reste plus qu'une seule femme dans la course à la présidentielle, Anta Babacar Ngom, une femme d'affaires.

Le Sénégal connaît depuis début février l'une des plus graves crises de son histoire post-indépendance à la suite du report de la présidentielle par le président Sall.

Cet ajournement a été invalidé jeudi par le Conseil constitutionnel qui a exigé que le scrutin se tienne "dans les meilleurs délais", une décision que s'est engagé à respecter le président Sall.

La nouvelle date du scrutin n'a pas encore été fixée et pourrait l'être à l'issue de concertations menées par le président Sall.

Mme Wardini a réclamé que l'élection ait lieu avant la fin du mandat de M. Sall le 2 avril.

