Par Firmain Eric Mbadinga

Une main qui saigne sans qu'il n'y ait de blessures réelles, une bouche cousue avec des cheveux, alors que cette bouche n'a subi aucune piqûre d'où qu'elle vienne. Voilà l'illusion que l'artiste maquilleuse Dahlia sfx est capable de réaliser avec sa trousse de travail et surtout la dextérité de ses doigts.

La vingtaine, Dahlia sfx, Ngondo Tessa Clélia Tirolle, de ses vrais noms et prénoms, a déjà eu l'occasion de démontrer son talent pour le maquillage dans des clips vidéo d'artistes de son pays tels que Nicole Amogho ;chanteuse tradi-moderne et ceux de rappeurs à l'instar de Styll Awax.

Son talent pour le maquillage effets spéciaux (Fx), c'est en autodidacte que Dahlia l'a développé, après en avoir entretenu la passion durant son plus jeune âge.

'' Je me suis spécialisée dans les fausses blessures, le body-painting, le body art '' explique la dame de 24 ans à TRT Afrika.

C'est très exactement en 2020 que la maquilleuse a commencé à exprimer son art après avoir regardé un film frisson dont le maquillage Fx l'avait fascinée. Après plusieurs tentatives Dahlia avait pu reproduire le modèle d'une '' canette dans l’œil''.

Lorsqu'elle réalise ses créations, Dahlia sfx confie n'avoir aucune technique particulière, elle y va au feeling. Son pinceau et sa peinture en main suffisent pour matérialiser ce qui lui vient à l'esprit, sur les corps qu'elle touche en seulement quelques secondes de concentration.

En fonction des personnages et des scènes sur lesquelles elle travaille, les séquences de maquillages et d'effets spéciaux de Dahlia sfx peuvent durer entre 2 minutes et 1 heure.

Comme c'est très généralement le cas chez certains artistes, Ngondo Tessa a, elle aussi, des confrères, contemporains ou non, qui lui servent de modèles. Pour Dahlia sfx s'il s'agit plutôt de consœurs.

'' Pour être précis, j'ai deux modèles. J'ai un modèle au niveau du Gabon qui s'appelle Biligui de l'Or, qui fait beaucoup plus dans un registre traditionnel africain. À côté d'elle, je regarde et apprécie aussi le travail de Makeuppbyruthie qui est aux États-Unis. Elle m'inspire et me motive beaucoup'' explique Dahlia sfx.

Même si l'artiste qui est titulaire d'un Baccalauréat technique séduit et convainc autour d'elle grâce à son adresse en maquillage, celle-ci ne compte néanmoins pas en faire son métier, du moins pas sa principale source de revenus dans une industrie cinématographique gabonaise qui tente encore de se structurer et de trouver sa vitesse de croisière.

Consciente de son talent, Dahlia sfx dit se montrer assez exigeante lorsqu'il lui arrive de recevoir des sollicitations. Les cachets que Clélia Tirolle a perçus jusqu'ici varient entre 30 et 250.000 CFA.

En comparaison, Makeuppbyruthie qui est suivie par des millions d'amateurs et de fans, a, à seulement 24 ans, une fortune comprise entre 3 et 5 millions de dollars en 2024, selon des estimations de plusieurs organismes et institutions économiques tels que le magazine Forbes.

Loin de ces espèces sonnantes et trébuchantes, Dahlia sfx qui est très souvent entre deux bateaux pour répondre aux besoins d'une clientèle concentrée à Libreville et Port-Gentil, la capitale économique de son pays, souhaite à faire des émules avec qui elle se dit prête à partager sa petite expérience.

Elle espère en même temps un développement de l'industrie du cinéma et une plus grande considération en Afrique du métier de maquilleurs Fx.

Selon l'UNESCO, l'industrie du film en Afrique est dans une pente ascendante avec le Nigeria qui arrive en tête du peloton, fort de sa production annuelle estimée à 2500 films par an dans un contexte de numérisation du matériel de travail.

Cela pourrait donc aider à accroître et améliorer la production de tout le continent, et pourrait générer du travail pour tous les métiers qui y gravitent, y compris pour les maquilleurs Fx comme Dahlia sfx notamment dans des projets de sciences-fictions.

