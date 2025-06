Par Sylvia Chebet

Dans un hôpital de la ville de Soa, à 20 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, des acclamations ont éclaté lorsque Noah Ngah, âgé de six mois, est devenu le premier à recevoir un nouveau vaccin antipaludique appelé "RTS,S", la première de deux formulations révolutionnaires approuvées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La sœur jumelle de Noah a ensuite reçu une injection de ce vaccin à base de protéines recombinantes, qui est actuellement déployé à grande échelle dans toute l'Afrique après son lancement national au Cameroun, pays où le paludisme est endémique, le 22 janvier.

"Certains parents sont sceptiques, mais je sais que les vaccins sont bons pour les enfants", explique la mère des jumelles, Helene Akono, à TRT Afrika.

Le programme pionnier de vaccination contre le paludisme du Cameroun est salué comme "une étape historique vers une vaccination plus large contre l'une des maladies les plus mortelles pour les enfants africains".

Les enfants de moins de cinq ans constituent le groupe le plus vulnérable touché par le paludisme. En 2022, ils représentaient près de 80 % des décès dus au paludisme en Afrique. Près de 580 000 décès ont été enregistrés sur le continent au cours de la même période.

Le directeur adjoint de l'Africa CDC, le Dr Ahmed Ogwell, est convaincu qu'une fois que des doses adéquates de vaccins seront disponibles, la vaccination de masse sera le meilleur moyen pour le continent de lutter contre le fléau du parasite du paludisme, le Plasmodium falciparum.

"L'Afrique a besoin de tous les outils qui peuvent contribuer à réduire le nombre d'infections et de personnes gravement malades, en plus d'une faible mortalité", déclare-t-il à TRT Afrika.

Perturbation due à une pandémie

Les efforts déployés pour lutter contre le paludisme ont porté leurs fruits, le nombre de cas ayant chuté de 29 % entre 2000 et 2019, avant que la pandémie Covid-19 ne vienne perturber les services de santé dans le monde entier.

"La mortalité due au paludisme avait diminué de plus de 50 % au cours de cette période, grâce à un meilleur accès aux outils de prévention et à l'amélioration des diagnostics et des traitements", explique le professeur Alassane Dicko, du département de recherche et de formation sur le paludisme de l'université de Bamako, au Mali.

La pandémie n'a pas seulement interrompu le déclin régulier, elle a également inversé les progrès réalisés, l'accent ayant été mis sur la lutte contre la progression incessante du nouveau coronavirus.

Les cas de paludisme ont augmenté de 16 millions entre 2019 et 2022, passant de 233 à 249 millions, soit une hausse de 7 %.

La communauté médicale espère que la campagne de vaccination en cours réduira considérablement le fardeau du paludisme.

Une phase pilote au Kenya, au Ghana et au Malawi, au cours de laquelle deux millions d'enfants ont été vaccinés, a entraîné une baisse substantielle des maladies graves dues au paludisme et des hospitalisations.

Le conseiller spécial du Conseil pour la lutte contre le paludisme au Kenya considère le déploiement du vaccin comme un soulagement, même s'il ne s'agit pas d'une "solution miracle".

"Bien qu'il sauve des vies, l'efficacité du vaccin n'est pas de 100 %. Mais même à 40 %, il sauve des vies, en particulier dans la tranche d'âge où l'on a tendance à contracter des formes graves de paludisme", déclare-t-il.

Propagation massive du paludisme

Au Cameroun, 30 % des consultations médicales sont liées au paludisme, ce qui témoigne de l'ampleur de la maladie dans ce pays d'Afrique centrale.

"Le fait de disposer d'un outil de prévention tel que le vaccin permettra de libérer le système de santé et de réduire le nombre d'hospitalisations et de décès", déclare Aurelia Nguyen, responsable des programmes de GAVI, l'alliance mondiale pour les vaccins.

En Afrique, 19 autres pays, dont le Burkina Faso, le Liberia, le Niger et la Sierra Leone, s'apprêtent à suivre l'exemple du Cameroun et à lancer des programmes de vaccination à l'échelle nationale.

Outre le vaccin RTS,S mis au point par le fabricant britannique GSK, le vaccin R21 de l'Université d'Oxford devrait bientôt être mis sur le marché.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l'OMS, l'existence de deux vaccins contre le paludisme permettra de combler l'écart considérable entre l'offre et la demande et de sauver des dizaines de milliers de vies.

Un changement très attendu dans la recherche et le développement

Le Dr Ogwell constate un intérêt croissant pour la mise au point de vaccins contre les parasites, alors qu'auparavant la recherche et le développement (R&D) étaient axés sur la lutte contre les virus.

"Le fait que nous nous lancions dans la mise au point de vaccins contre les parasites est un grand pas en avant, en particulier pour le paludisme, car cela permet de réduire les hospitalisations et les maladies graves", déclare-t-il.

Décrivant le déploiement du vaccin comme un changement de donne, il prévoit que le fait de commencer les vaccinations juste avant la saison de forte transmission réduira considérablement les coûts de santé à l'avenir.

Néanmoins, les experts avertissent que les outils de prévention traditionnels tels que les moustiquaires ne doivent pas être abandonnés simplement parce que les vaccins sont disponibles.

Le professeur Dicko estime qu'il reste des obstacles à surmonter avant que l'Afrique ne parvienne à éliminer le paludisme. "Les vaccins et autres outils actuels ne suffisent pas à éradiquer rapidement le paludisme", explique-t-il à TRT Afrika.

"Les gouvernements africains doivent investir davantage dans la recherche sur le paludisme afin de trouver des outils plus efficaces pour contrôler et éliminer la maladie.

Au niveau mondial, les chercheurs travaillent à la mise au point de vaccins plus efficaces et de meilleurs médicaments pour la prévention et le traitement.

Un autre domaine critique, comme le souligne le professeur Dicko, consiste à "modifier génétiquement" les moustiques pour qu'ils ne transmettent pas le paludisme.

