Par Firmain Eric Mbadinga

Une main qui saigne sans véritable blessure, une bouche cousue de cheveux sans être piquée sont des exemples d'illusions que la maquilleuse gabonaise Dahlia sfx réalise avec créativité.

Âgée d'une vingtaine d'années, Dahlia sfx, de son vrai nom Ngondo Tessa Clélia Tirolle, a déjà eu l'occasion de démontrer son talent de maquilleuse dans des clips vidéo pour des artistes de son pays, tels que Nicole Amogho, une chanteuse tradi-moderne, et des rappeurs comme Styll Awax.

Dahlia a développé son talent pour le maquillage d'effets spéciaux (FX) en tant qu'artiste autodidacte, après avoir nourri une passion pour ce domaine dès son plus jeune âge.

"Je me suis spécialisée dans les fausses blessures, la peinture corporelle et l'art corporel", explique la jeune femme de 24 ans à TRTAfrika.

C'est en 2020 que la maquilleuse a commencé à exprimer son art après avoir vu un film dans lequel le maquillage FX la fascinait.

Dahlia dit se laisser porter par ses sentiments lorsqu'elle réalise ses créations. Son pinceau et sa peinture suffisent à matérialiser ce qui lui vient à l'esprit.

Selon les personnages et les scènes sur lesquelles elle travaille, les séquences de maquillage et d'effets spéciaux de Dahlia sfx peuvent durer entre 2 minutes et 1 heure.

"Pour être précise, j'ai deux modèles. L'une, au Gabon, s'appelle Biligui de l'Or, qui est beaucoup plus dans la tradition africaine. A côté d'elle, je regarde et j'apprécie le travail de Makeuppbyruthie aux Etats-Unis. Elle m'inspire et me motive beaucoup", explique Dahlia sfx.

Si l'artiste, titulaire d'une licence universitaire technique, a séduit son entourage par ses talents de maquilleuse, elle n'a pas l'intention d'en faire son métier, ou du moins sa principale source de revenus, dans une industrie cinématographique gabonaise qui cherche encore à se structurer et à trouver sa vitesse de croisière.

Consciente de son talent, Dahlia sfx se dit assez exigeante sur les demandes. Les cachets de Clélia Tirolle s'échelonnent jusqu'à présent entre 30 000 et 250 000 francs CFA.

Dahlia sfx, qui tente de concilier les besoins de ses clients à Libreville et à Port-Gentil, la capitale économique de son pays, est désireuse de servir de modèle à d'autres, avec lesquels elle se dit prête à partager son expérience.

Selon l'UNESCO, l'industrie cinématographique en Afrique est sur une pente ascendante, avec le Nigeria en tête, produisant environ 2 500 films par an.

