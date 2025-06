Le documentaire "Dahomey" du réalisateur franco-sénégalais Mati Diop, qui aborde les questions épineuses liées à la restitution par l'Europe d'antiquités pillées à l'Afrique, a remporté samedi le premier prix du festival du film de Berlin.

La Kenyane mexicaine Lupita Nyong'o, première présidente noire du jury de la 74e édition du festival, a annoncé le choix des sept membres du jury parmi les 20 films en lice pour l'Ours d'or lors d'une cérémonie de gala.

Lupita Nyong'o a été nommée une semaine avant la soirée de remise des prix.

M. Diop a déclaré que le prix "ne m'honore pas seulement moi, mais toute la communauté visible et invisible que le film représente".

Lire aussi

Festival du film de Berlin : l'actrice kenyane Lupita devient la première noire à présider le jury

"Pour reconstruire, il faut d'abord restituer, et que signifie restituer ? Restituer, c'est rendre justice", a-t-elle ajouté.

Un docudrame énigmatique

Hong Sang-soo, le favori du cinéma d'art et d'essai sud-coréen, a remporté le deuxième Grand prix du jury pour "A Traveller's Needs", sa troisième collaboration avec la légende du cinéma français Isabelle Huppert.

Hong Sang-soo, qui participe souvent au festival de 11 jours, a remercié le jury en plaisantant : "Je ne sais pas ce que vous avez vu dans ce film".

L'auteur français Bruno Dumont a reçu le troisième prix du jury pour "L'Empire", une bataille intergalactique entre le bien et le mal qui se déroule dans un village de pêcheurs français.

Le cinéaste dominicain Nelson Carlo de los Santos Arias a remporté le prix du meilleur réalisateur pour "Pepe", son énigmatique docudrame évoquant le fantôme d'un hippopotame ayant appartenu au défunt baron de la drogue colombien Pablo Escobar.

"Des petites choses comme ça"

La star des films Marvel, Sebastian Stan, a reçu l'Ours d'argent de la meilleure interprétation pour son apparition dans la satire américaine "A Different Man".

Stan incarne un acteur atteint de neurofibromatose, une maladie génétique provoquant des tumeurs défigurantes, qui est guéri grâce à un traitement médical révolutionnaire.

La coqueluche roumano-américaine a déclaré qu'il s'agissait d'une "histoire qui traite non seulement de l'acceptation, de l'identité et de la vérité de soi, mais aussi de la défiguration et du handicap - un sujet qui a longtemps été négligé par nos propres préjugés".

La Britannique Emily Watson a remporté l'Ours d'argent du meilleur second rôle pour son interprétation d'une mère supérieure cruelle dans "Small Things Like These".

Le film, qui met en scène Cillian Murphy, traite de l'un des plus grands scandales de l'Irlande moderne : le réseau des Magdalene laundries, des pénitenciers catholiques destinés aux "femmes déchues".

"Pas d'autre terre"

Elle a rendu hommage aux "milliers et milliers de jeunes femmes dont la vie a été dévastée par la collusion entre l'Église catholique et l'État en Irlande".

Le scénariste et réalisateur allemand Matthias Glasner a reçu l'Ours d'argent du meilleur scénario pour sa tragicomédie semi-autobiographique "Dying", un tour de force de trois heures réalisé par quelques-uns des meilleurs acteurs du pays, qui dépeint une famille dysfonctionnelle.

L'Ours d'argent pour une contribution artistique exceptionnelle a été décerné au directeur de la photographie Martin Gschlacht pour le film d'horreur historique autrichien "The Devil's Bath", qui raconte l'histoire de femmes dépressives du XVIIIe siècle qui ont assassiné pour être exécutées.

Un autre prix du documentaire de la Berlinale a été décerné à un collectif d'activistes palestino-israéliens pour "No Other Land", un film sur les Palestiniens déplacés par les troupes et les colons israéliens en Cisjordanie.

Scènes non scénarisées

De nombreux lauréats, dont M. Diop, ont condamné la guerre à Gaza depuis la scène et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Le film tendu et onirique de Diop retrace le voyage de retour au Bénin, en 2021, de 26 objets précieux du royaume du Dahomey en provenance d'un musée parisien.

Dans le film, Diop fait raconter à l'une des statues, par une voix off obsédante en langue fon, le pillage de sa terre par les Français, les circonstances de son propre exil et son rapatriement final au musée de Cotonou.

Lire aussi : Pourquoi les objets pillés en Afrique par l’Europe doivent être restitués

À l'arrivée de la collection, des étudiants locaux débattent, dans des scènes fascinantes et non scénarisées, de l'importance historique du geste de restitution et de la question de savoir s'il faut s'en réjouir ou s'en indigner.

Le New York Times a qualifié le documentaire de "sorte de miracle, rassemblant une quantité extraordinaire d'informations, d'enquêtes et d'imagination débordante et convaincante dans un court métrage de 68 minutes".

L'importance de la restitution

Variety a déclaré que "Dahomey" était un "exemple frappant et émouvant de la poésie qui peut résulter lorsque les morts et les dépossédés parlent aux vivants et à travers eux".

Le drame surnaturel de Mme Diop sur Netflix, "Atlantics", a fait d'elle la première femme noire à concourir à Cannes en 2019, lorsqu'elle a remporté le deuxième Grand Prix.

Tout en reconnaissant l'importance de la restitution, Mme Diop a déclaré à l'AFP pendant le festival qu'elle n'avait pas l'intention de "célébrer" le geste du président français Emmanuel Macron.

Seuls 26 objets ont été restitués "contre plus de 7.000 œuvres encore captives" à Paris, a-t-elle souligné.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp