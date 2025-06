Par Abdulwasiu Hassan

Des camions remplis de céréales et d'autres produits sont apparemment exportés en contrebande du Nigeria vers les pays voisins par des voies clandestines à travers les États, alors même que les citoyens luttent contre le double fléau de la thésaurisation et de la montée en flèche de l'inflation alimentaire.

La gravité de la situation se reflète dans l'aveu candide du vice-président Kashim Shettima sur le dérapage alimentaire lors d'une conférence sur la gestion du patrimoine à Abuja le 20 février.

"Il y a trois nuits à peine, 45 camions de maïs ont été surpris en train d'être transportés vers un pays voisin", a déclaré M. Shettima. "Dès que cette denrée alimentaire a été interceptée, le prix du maïs a baissé de 10 000 nairas... Il existe des forces bien décidées à miner notre nation".

Avant le discours du vice-président lors de l'événement, les douanes nigérianes avaient signalé l'interception de camions chargés de denrées alimentaires que les cartels de contrebande tentaient de faire sortir par plusieurs itinéraires, notamment par l'État de Jigawa, dans le nord-ouest du pays.

Les services douaniers nigérians ne font généralement pas parler d'eux pour avoir intercepté des denrées alimentaires détournées des frontières. Sa mission consiste à mettre un terme aux importations illégales de denrées alimentaires de base, telles que le riz, afin de mettre en œuvre les politiques de substitution des importations du gouvernement.

Il y a encore quelques années, le principal défi du Nigeria était d'empêcher les racketteurs d'écouler en contrebande du carburant subventionné vers les pays voisins.

Lorsque les autorités n'ont plus été en mesure d'endiguer le flot de pétrole subventionné vers les pays voisins, elles ont fermé la frontière entre le Nigeria et le Bénin (Seme) en 2019. Cette mesure visait également à protéger les riziculteurs et les meuniers locaux du riz étranger moins cher importé par la République du Bénin.

Selon le gouvernement, c'est l'un des facteurs qui a rendu nécessaire la suppression des subventions aux carburants, au risque d'engendrer de nouveaux problèmes.

Le Nigeria est actuellement confronté à une inflation alimentaire alarmante, que le Bureau national des statistiques a estimée à 35,41 % en janvier dernier, soit le taux le plus élevé d'une année sur l'autre.

Le pays prend des mesures strictes pour réduire l'inflation alimentaire, mais la bataille est ardue.

Des réformes

Le Nigeria est passé d'une valeur fixe du naira à un taux flottant afin que la monnaie puisse retrouver sa "valeur réelle". Cette mesure, associée à la suppression des subventions aux carburants, constitue les réformes importantes annoncées par le président Bola Ahmed Tinubu lorsqu'il a pris ses fonctions en mai dernier.

Le flottement du naira a entraîné la chute de la monnaie locale, qui est passée d'environ 450 nairas pour un dollar américain à environ 1 500 nairas sur le marché des changes du pays.

Avec la dépréciation de la monnaie nigériane résultant d'un changement de politique, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et le franc CFA d'Afrique centrale utilisés par les voisins du Nigeria ont désormais plus de valeur que le naira.

Il est donc plus coûteux d'introduire en contrebande au Nigeria des produits alimentaires en provenance d'autres pays et plus rentable pour les producteurs d'aliments de vendre leurs produits à l'extérieur.

Selon les experts, c'est l'un des facteurs qui expliquent que des camions remplis de produits alimentaires de contrebande soient régulièrement interceptés par les douaniers.

Dommages collatéraux

Bien que les efforts du gouvernement pour préserver les devises durement gagnées par le pays portent leurs fruits, le revers de la médaille est le coût élevé de la vie qui cause des difficultés à la plupart des ménages nigérians.

Le président Tinubu affirme qu'il est conscient que les réformes sont douloureuses pour les Nigérians ordinaires, mais il promet que ce sera temporaire.

Il a ordonné que des céréales soient prélevées sur les réserves nationales du pays, entre autres mesures, afin d'endiguer l'inflation galopante des denrées alimentaires.

Les autorités douanières ont commencé à vendre le riz saisi aux Nigérians à un prix réduit de 10 000 N pour 25 kg afin d'alléger leur fardeau. Les gouvernements infranationaux ont également mis en place d'autres palliatifs pour alléger le fardeau des citoyens.

Des frontières poreuses

Le vice-président Shettima a révélé lors de la conférence d'Abuja que 32 itinéraires de contrebande avaient été découverts dans la seule zone du gouvernement local d'Illela, dans l'État de Sokoto.

L'ampleur du problème peut être mesurée par le fait que la frontière d'Illela n'est qu'une infime partie des quelque 1 600 km de frontière poreuse entre le Nigeria et le Niger. Le pays partage également des milliers de kilomètres de frontières avec le Tchad et le Cameroun.

Selon certaines estimations, le nombre d'itinéraires de contrebande illégaux s'élèverait à plus de 1 000, ce qui rendrait pratiquement impossible le colmatage de ces brèches.

Il existe des arguments théoriques en faveur d'une restriction des échanges, mais ces arguments et l'option de la fermeture des frontières constituent une politique économique archaïque dans un monde moderne et interconnecté.

Il y a plus à gagner si un pays s'engage dans un accord stratégique de libre-échange. Le fait de ne pas s'ouvrir à la concurrence maintient les industries locales sous-développées et inefficaces, avec un coût de production élevé qui nuit au bien-être général de la population.

Le Nigeria pourrait potentiellement faire baisser les prix des denrées alimentaires en augmentant l'offre par le biais d'un commerce stratégique, en inversant les politiques économiques qui augmentent les coûts de production et, à long terme, en investissant massivement dans l'agriculture et en ouvrant le secteur à des investissements directs étrangers stratégiques.

Une autre possibilité consiste à contrôler les devises afin de réduire les exportations de denrées alimentaires. L'exportation est une bonne chose, mais pas sous cette forme.

Agir de concert

Après qu'une agence anti-corruption de l'État de Kano, dans le nord-ouest du pays, a commencé à s'attaquer à ceux qui, selon elle, accumulaient des denrées alimentaires, le président Tinubu a demandé aux agents de sécurité de s'en prendre à ceux qui faisaient de même dans le reste du pays.

"Le moment est venu pour nous de fusionner en une seule force, de nous rallier à notre président, à notre gouvernement et les uns aux autres. Nous avons les ressources, nous avons l'intelligence et nous pouvons remonter la pente. Nous avons franchi le Rubicon. Nous sommes sur la voie de l'amélioration des performances économiques", a déclaré le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu.

Il a déclaré que son gouvernement encourageait l'agriculture urbaine pour commencer.

"Mangeons ce que nous cultivons et cultivons ce que nous mangeons. Relevons ce défi et utilisons les espaces qui nous entourent pour cultiver de la nourriture", a déclaré Sanwo-Olu aux Lagosiens.

