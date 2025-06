Selon l'anthropologue israélien Jeff Halper, président du "Comité israélien contre les démolitions de maisons", l'une des organisations de défense des droits de l'homme basées en Israël, les démolitions de maisons par Israël à Gaza sont "le principal outil de sa politique de nettoyage ethnique".

Au cours d'un entretien accordé à Anadolu, il a décrit le sionisme comme "une forme de colonialisme de peuplement".

"L'objectif est de transformer un pays arabe en un pays juif, de transformer la Palestine en Israël. Le seul moyen d'y parvenir est de déplacer le peuple palestinien, de le déraciner de sa terre, puis de prendre ses terres et de les remplacer par des colons juifs. C'est ainsi que les démolitions de maisons sont devenues le principal instrument de la politique de nettoyage ethnique", a-t-il noté.

Jeff Halper a expliqué que 60 000 maisons palestiniennes dans 530 colonies, dont des villages, des villes et des zones urbaines, ont été démolies lors de la Nakba en 1948, et 60 000 autres maisons palestiniennes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza depuis l'occupation de 1967.

"Depuis octobre, 300 000 maisons palestiniennes ont été démolies à Gaza. Cela représente 75 % de toutes les maisons de Gaza. Si l'on pense aux centaines de milliers de maisons démolies depuis 1948, on se rend compte que la démolition des maisons palestiniennes est le principal outil dont dispose Israël pour expulser les Palestiniens de leurs terres et en faire un État juif", a-t-il ajouté.

Les populations ont été délibérément réduites à l'état de réfugiés

Selon l'anthropologue israélien, Israël compte surtout sur les États européens, les États-Unis, le Canada, etc. pour accueillir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes de Gaza en tant que réfugiés.

"En d'autres termes, sous couvert d'"aide humanitaire", Israël tente de transférer un million ou plus de Palestiniens de Gaza en tant que réfugiés, des personnes qui ont délibérément été réduites à l'état en réfugiés", a indiqué Jeff Halper.

Et de poursuivre : "Tout d'abord, il y a un génocide à Gaza. La Cour internationale de justice (CIJ) n'a pas statué qu'il s'agissait d'un génocide, mais a jugé que les actions d'Israël violaient la convention sur le génocide."

L'anthropologue israélien a fait remarquer que la tentative d'extermination de 2,5 millions de Palestiniens à Gaza sur un total de 14 millions de Palestiniens est un indicateur de génocide, soulignant qu'un processus que le droit international qualifie de "génocide lent" est mené en Palestine depuis 1948.

Il a fait remarquer que le déplacement des Palestiniens en 1948, l'occupation en 1967, la destruction de la culture, la destruction de l'économie et l'assassinat de personnes sont autant d'éléments qui montrent que le peuple palestinien a été délibérément et systématiquement détruit par Israël.

"De 1948 à aujourd'hui, on peut constater l'intention de détruire et d'éliminer le peuple palestinien, mais Gaza en est probablement la manifestation la plus spectaculaire", a déclaré Jeff Halper.

Et de conclure : Cette situation est également néfaste pour les Juifs, car de nombreux Juifs, en particulier la jeune génération aux États-Unis, s'opposent aux politiques génocidaires d'Israël."

