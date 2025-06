La Chine a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et a déploré la “catastrophe humanitaire sans précédent” dans laquelle la région a sombré.

S'exprimant lors de la 55ème session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, l'envoyé chinois auprès de l'Office des Nations unies à Genève Chen Xu a déclaré qu'un cessez-le-feu immédiat était une demande urgente de la communauté mondiale et une nécessité fondamentale pour parvenir à la paix.

"La Chine demande à Israël de permettre aux organisations humanitaires de disposer des ressources nécessaires pour mener des missions de sauvetage à Gaza et d'appliquer correctement les mesures provisoires et les directives de la Cour internationale de Justice", a annoncé Chen Xu, cité par Xinhua News vendredi.

Il a ajouté que Pékin avait toujours soutenu fermement la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes, et s'était fermement opposé au transfert forcé du peuple palestinien et à l'occupation du territoire palestinien.

Coexistence pacifique

"La solution des deux États est le consensus général de la communauté internationale et un moyen réaliste de réaliser à terme la coexistence pacifique de la Palestine et d'Israël", a indiqué M. Chen.

Il a appelé la communauté internationale à déployer des efforts inlassables pour mettre fin à la guerre et à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza et dans d'autres régions de Palestine.

D’habitude peu enclin à intervenir dans les conflits du Moyen-Orient, Pékin avait appelé en novembre dernier le Conseil de sécurité de l’ONU à formuler un calendrier et une feuille de route “concrets” pour une solution à deux États afin de parvenir à un règlement “global, juste et durable” de la question palestinienne.

La proposition de Pékin a été présentée dans un document exposant sa position sur la résolution du conflit israélo-palestinien publié par le ministère chinois des Affaires étrangères, alors que la Chine assumait la présidence tournante du Conseil de sécurité.

La guerre israélienne sur Gaza a poussé 85% de la population palestinienne à se déplacer à l'intérieur du pays, dans un contexte de pénurie aiguë de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue en janvier dernier, a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir la fourniture d'une aide humanitaire aux civils de Gaza.

