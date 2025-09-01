Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine et la Turquie devraient renforcer la synergie entre l'Initiative de la Ceinture et la Route et l'Initiative du Corridor Central, saluant l'esprit d'autonomie de la Turquie.

Dimanche, Xi a affirmé que la Chine et la Turquie sont toutes deux des puissances émergentes et des membres importants du Sud global, partageant un esprit d'indépendance et d'autonomie, selon une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les propos de Xi ont été tenus lors d'une rencontre bilatérale avec le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la ville portuaire de Tianjin, au nord de la Chine, avant un dîner organisé par le dirigeant chinois en l'honneur des chefs d'État participant au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

« Maintenir un développement de haut niveau des relations sino-turques sert les intérêts fondamentaux des deux pays ainsi que les intérêts communs du Sud global », a déclaré Xi.

Il a ajouté que les deux pays devraient saisir la tendance des « temps de paix, de développement, de coopération et de résultats gagnant-gagnant », réussir mutuellement sur la voie de la prospérité nationale, élever la relation stratégique de coopération sino-turque à de nouveaux sommets et promouvoir conjointement la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable.

‘Confiance politique mutuelle’