TURQUIE
Xi salue l'autonomie de la Turquie et appelle à une synergie des initiatives
Le dirigeant chinois a tenu des entretiens bilatéraux avec le président Erdogan à Tianjin avant le sommet de l'OCS.
Xi Jinping affirme que des liens solides entre la Chine et la Turquie servent les intérêts fondamentaux des deux nations et promeuvent les intérêts partagés du Sud global. / AA
1 septembre 2025

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine et la Turquie devraient renforcer la synergie entre l'Initiative de la Ceinture et la Route et l'Initiative du Corridor Central, saluant l'esprit d'autonomie de la Turquie.

Dimanche, Xi a affirmé que la Chine et la Turquie sont toutes deux des puissances émergentes et des membres importants du Sud global, partageant un esprit d'indépendance et d'autonomie, selon une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les propos de Xi ont été tenus lors d'une rencontre bilatérale avec le président turc Recep Tayyip Erdogan dans la ville portuaire de Tianjin, au nord de la Chine, avant un dîner organisé par le dirigeant chinois en l'honneur des chefs d'État participant au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

« Maintenir un développement de haut niveau des relations sino-turques sert les intérêts fondamentaux des deux pays ainsi que les intérêts communs du Sud global », a déclaré Xi.

Il a ajouté que les deux pays devraient saisir la tendance des « temps de paix, de développement, de coopération et de résultats gagnant-gagnant », réussir mutuellement sur la voie de la prospérité nationale, élever la relation stratégique de coopération sino-turque à de nouveaux sommets et promouvoir conjointement la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable.

‘Confiance politique mutuelle’

Soulignant que l'année prochaine marquera le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Xi a déclaré que la Chine et la Turquie devraient saisir cette opportunité pour porter leurs relations bilatérales à un nouveau niveau.

« Ils devraient consolider la confiance politique mutuelle, se soutenir mutuellement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux et préoccupations majeures, et renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité », a-t-il ajouté.

Xi a également souligné que les deux parties devraient approfondir leur coopération pratique, renforcer la synergie entre l'Initiative de “la Ceinture et la Route” et l'Initiative du Corridor Central, promouvoir le développement de la route sud du China-Europe Railway Express, intensifier la coopération dans des domaines traditionnels tels que l'économie, le commerce, la culture et le tourisme, et créer de nouveaux points forts dans des secteurs comme les énergies nouvelles, la 5G et la biomédecine.

« Ils devraient renforcer la coopération multilatérale, en coordonnant étroitement leurs actions dans des cadres tels que les Nations Unies, le G20 et l'Organisation de coopération de Shanghai, pour défendre l'ordre et les règles internationaux, protéger l'équité et la justice internationales, et contribuer à la paix et à la stabilité mondiales », a-t-il poursuivi.

Le sommet de l'OCS se tient dimanche et lundi, marquant le cinquième sommet annuel organisé par la Chine depuis la création du forum en 2001.

Le sommet se déroule dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, notamment la guerre d'Israël à Gaza, le conflit en Ukraine et les différends tarifaires internationaux. Xi, en tant que président tournant, présidera le sommet.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
