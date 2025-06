L'Ethiopienne Sutume Asefa Kebede a remporté la course féminine devant la championne en titre kenyane Rosemary Wanjiru en 2:15:55, améliorant également le meilleur temps féminin précédent sur le parcours allant de Shinjuku au Palais Impérial.

Kipruto a devancé Timothy Kiplagat dans les derniers kilomètres et a terminé avec 39 secondes d'avance sur son compatriote pour ajouter le titre de Tokyo à ceux qu'il a remportés à Boston en 2021 et à Chicago en 2022.

Le temps du coureur de 32 ans était presque deux minutes de mieux que son précédent record personnel et faisait de lui le cinquième marathonien le plus rapide de tous les temps dans les épreuves approuvées par World Athletics. "Je suis très heureux d'avoir obtenu le record du parcours", a déclaré Kipruto aux journalistes.

"Je pense que je suis prêt pour les Jeux Olympiques de Paris, je serais heureux de représenter mon pays à Paris, mais cela dépend de la sélection de mon pays. J'attends toujours cette information, mais je suis prêt. "

Kiplagat a dû être convaincu par son entraîneur de ne pas se retirer de la course après la mort de son partenaire d'entraînement, le détenteur du record du monde de marathon Kelvin Kiptum, dans un accident de la route le mois dernier.

Vincent Kipkemoi Ngetich a terminé troisième en 2:04:18 pour permettre au Kenya de monter sur le podium, les Éthiopiens Hailemaryam Kiros et Tsegaye Getachew prenant les quatrième et cinquième places.

Kipchoge a eu du mal à mi-parcours à maintenir le rythme sous le record du parcours de 2:02:40 qu'il avait établi en 2022, et le double champion olympique avait pris deux minutes de retard sur les leaders à la marque des 30 km. Il a terminé 10ème.

Kebede et Wanjiru ont été dans le groupe de tête tout au long de la course féminine, mais à la marque des 37 km, l'Ethiopienne a accéléré son rythme pour se détacher de ses rivales et remporter son premier titre majeur sur marathon avec 19 secondes d'avance.

Son temps a permis à Brigid Kosgei de battre le record du parcours féminin de 2022 (2:16:02) et de réduire de plus de deux minutes son précédent record personnel (2:18:12).

"Je suis vraiment heureuse", a déclaré la jeune femme de 29 ans. "C'était une course très tactique. Tout s'est bien passé et le résultat est meilleur que ce à quoi je m'attendais.

"J'ai fait un bon temps dans une course importante et j'espère que la Fédération éthiopienne d'athlétisme me sélectionnera pour les Jeux olympiques de Paris. J'aimerais gagner (l'or) et battre le record olympique".

Le compatriote de Kebede, Amane Beriso, a terminé troisième en 2:16:58, avec plus d'une minute d'avance sur le champion olympique néerlandais de longue distance sur piste, Sifan Hassan, qui a pris la quatrième place.

Ichitaka Yamashita a été l'homme japonais le plus rapide en 2:06:31 pour terminer neuvième, tandis que Hitomi Niiya a remporté les honneurs locaux dans la course féminine avec une sixième place en 2:21:50.

