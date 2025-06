Le nombre d'enfants décédés de malnutrition et du manque de soins est passé à 16, après le décès, lundi, d'un enfant à l'hôpital Abu Youssef Al-Najjar à Rafah de Gaza, rapporte Wafa l’agence de presse palestinienne.

Dimanche, l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé la mort de 15 enfants, décédés des suites de malnutrition et de déshydratation, alors que six autres étaient en soins intensifs.

La bande de Gaza doublement confrontée à la guerre et à l’embargo israélien, survit dans des conditions humanitaires extrêmement difficiles, avec des risques de famine et d’épidémies.

Les autorités israéliennes entravent l'arrivée de l'aide humanitaire dans l’enclave palestinienne, en particulier dans les régions du nord, tandis que l'aide qui parvient dans le sud n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des citoyens, notamment à Rafah.

Cette ville, qui jouxte la frontière égyptienne, est considérée comme le dernier refuge des déplacés. Malgré sa petite superficie estimée à environ 65 kilomètres carrés, elle héberge 1,3 million de Palestiniens.

Après six mois de conflit, le nombre de victimes palestiniennes s’élève à 30 410, dont une majorité d'enfants et de femmes, et 71 700 blessés, d’après le ministère de la Santé du Hamas.

