Par Sylvia Chebet

Au nord-est du Tchad, le massif gréseux de l'Ennedi a été sculpté au fil du temps par l'érosion de l'eau et du vent en un plateau comportant des canyons et des vallées qui offrent un paysage spectaculaire marqué par des falaises et des arches naturelles.

Le nom Ennedi signifie "bonne maison" dans la langue locale. La région est habitée par des semi-nomades parlant le dialecte dazaga. Ils pratiquent principalement l'islam.

La vaste réserve couvre une superficie de 40 000 kilomètres carrés et offre un paysage désertique unique.

L'Ennedi est le point de rencontre entre la nature et l'histoire. Il abrite également une richesse culturelle exceptionnelle.

La Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO décrit le massif de l'Ennedi comme un paysage naturel et culturel.

Les peuples primitifs ont décoré ce paysage en peignant et en sculptant des milliers d'images sur la surface de la roche des grottes, des canyons et des abris, présentant ainsi l'un des plus grands ensembles d'art rupestre du Sahara.

