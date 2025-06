Par Kudra Maliro

Les jeux africains 2023 se déroulent à Accara au Ghana avec au programme de ce jour des matches de volley ball, de cricket. En fin journée on aura en football les affiches suivantes : Sénégal - Ouganda, Nigeria - Soudan chez les homems et sénégal - Nigeria chez les femmes

Le président, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a ouvert vendredi ces 13e Jeux africains Accra 2023 dans une atmosphère de fête et a demandé aux participants de montrer au monde le pouvoir du sport.

La spectaculaire cérémonie d'ouverture s'est déroulée au stade de l'Université du Ghana, en présence du ministre ghanéen de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Ussif, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président du comité d'organisation local, le Dr Kweku Ofosu Asare.

"Nous sommes prêts à offrir à l'Afrique des Jeux riches en expériences qui laisseront des souvenirs impérissables à tous les contingents et dignitaires. C'est le moment pour le Ghana d'être l'une des nations fondatrices des Jeux", a déclaré le président Ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo lors d’un discours tenu à Accra.

Le lancement des 13èmes jeux africains a été ponctué par le défilé habituel des athlètes représentants de 53 pays participant à la grand-messe du sport continental.

Le président Ghanéen affirme que les Jeux se déroulent à Accra, la capitale du pays et c’est l'occasion de dix à quinze jours de compétitions passionnantes où 5000 athlètes d'élite et entraîneurs de 55 pays africains s'affronteront dans 29 disciplines sportives sélectionnées.

Il a appelé les principaux acteurs de la communauté sportive à se rallier au Ghana pour faire de ces Jeux un événement mémorable.

Ces jeux abritent plusieurs disciplines telles que l’athlétisme, le cyclisme, le tennis de table, le triathlon, la natation, le tennis, la lutte, etc…

Les jeux se déroulent dans les villes d’Accra, Kumasi et Cape Cost jusqu’au 23 mars 2024. Initialement prévus du 4 au 19 août 2023, ils ont été reportés suite aux retards dans les préparatifs, au Ghana.

Les Jeux sont organisés en collaboration avec l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) et l'Association des Confédérations Sportives d'Afrique (AASC) suite à un accord négocié signé en février 2023 à Addis Abeba, Éthiopie, sur la gestion et l'organisation de la 13e édition des Jeux Africains.

"L'événement réuni également plus de 3000 officiers techniques, journalistes et célébrités mondiales, avec une audience télévisée et en ligne de plus de 5,5 milliards de personnes", ajoute le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

"Notre mandat est d'accueillir un événement qui suscitera une rivalité positive entre les jeunes Africains et projettera une Afrique unie dans le monde. Les 13e Jeux africains cherchent à promouvoir l'art et la culture de l'Afrique, ce qui conduira au développement socio-économique du continent", martèle le président Ghanéen.

"Nous vous invitons tous à venir au Ghana pour vivre l'expérience d'une vie. Célébrons notre excellence à la manière africaine et partageons notre passion au centre de la terre, car c'est notre heure", conclut le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

