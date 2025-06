Les tirages au sort des quarts de finale et des demi-finales de l'UEFA Champions League 2023-24 auront lieu vendredi à Nyon, en Suisse.

Il concerne les huit équipes issues des huitièmes de finale : - Atletico Madrid (Espagne), - Real Madrid (Espagne), - Barcelone (Espagne), - Bayern Munich (Allemagne), - Borussia Dortmund (Allemagne), - Manchester City (Angleterre), - Arsenal (Angleterre), - Paris Saint-Germain (France).

Il y a en tout trois clubs espagnols, deux clubs anglais et deux clubs allemands ainsi que le PSG seul représentant français. L'Italie est absente des quarts de finale.

Il sera procédé en même temps au tirage au sort des quarts de finale de la ligue Europa.

Manchester City est le tenant du titre.

Il s'agit d'un tirage ouvert, ce qui signifie qu'il n'y a pas de têtes de série ni de protection par pays.

Les quarts de finale aller de la ligue des champions auront lieu les 9 et 10 avril, et les matches retour les 16 et 17 avril.

Les demi-finales débuteront le 30 avril et se dérouleront selon le même format que les quarts de finale.

La finale de cette année est prévue au stade Wembley de Londres le 1er juin. Le stade, oû jouent les équipes nationales masculine et féminine d'Angleterre, a déjà accueilli les finales de la Ligue des champions de 2011 et 2013.

