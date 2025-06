Par Sylvia Chebet

"Manger est une nécessité, manger intelligemment est un art", a dit un jour le philosophe François de La Rochefoucauld.

Il semble toutefois que cet art échappe à beaucoup. Partout dans le monde, les gens restent accrochés aux graisses trans, que le Dr Francesco Branca, responsable de la nutrition à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), décrit comme l'ennemi de la santé.

Environ 300 000 à 500 000 personnes meurent chaque année dans le monde des suites de la consommation de ce composé toxique, explique le Dr Branca à TRT Afrika.

"Nous avons constaté que les acides gras insaturés sont responsables des maladies cardiaques et qu'ils doivent être éliminés des systèmes alimentaires", déclare-t-il.

Les graisses trans obstruent les artères, augmentant le risque d'infarctus et de décès. "Les graisses trans ne présentent aucun avantage connu", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"En d'autres termes, les graisses trans sont des produits chimiques toxiques qui tuent et qui ne devraient pas avoir leur place dans l'alimentation. Il est temps de s'en débarrasser une fois pour toutes", a-t-il ajouté.

Que sont les acides gras trans ?

Le nom peut sembler complexe, mais ce sont des produits que l'on trouve tous les jours dans nos garde-manger et nos réfrigérateurs. Les graisses trans, également connues sous le nom d'acides gras trans (AGT), sont des graisses semi-solides ou solides qui sont soit produites industriellement, soit naturellement présentes dans les aliments.

"Les acides gras trans sont fabriqués lors du processus de durcissement des graisses liquides pour produire quelque chose, par exemple de la margarine, et le processus technologique utilisé consiste à ajouter de l'hydrogène à la graisse liquide.

Outre la margarine et les huiles de cuisson, les aliments riches en acides gras trans produits industriellement (AGT) comprennent les aliments frits, les produits de boulangerie tels que les gâteaux, les biscuits et les tartes, ainsi que les plats préparés ou emballés. Ces aliments sont souvent riches en sucre, en graisse et en sel.

Les graisses trans peuvent également se trouver naturellement dans la viande et les produits laitiers des ruminants (vaches, moutons, chèvres). Les graisses trans produites industriellement et celles présentes naturellement sont toutes deux nocives.

Les experts observent que l'utilisation des graisses trans a considérablement augmenté ces dernières années parce qu'elles sont généralement moins chères que les graisses plus saines.

Elles présentent également plusieurs caractéristiques chimiques et physiques, comme le fait d'être solides à température ambiante, ce qui les rend adaptées à une variété de produits alimentaires transformés.

Le choix des graisses et des huiles utilisées dans de nombreux pays est influencé par la disponibilité, le coût des alternatives et la capacité d'innovation de l'industrie pétrolière.

Selon le Dr Branca, il est possible d'éliminer et de remplacer les graisses trans industrielles par d'autres graisses plus saines sans que cela ait un impact majeur sur l'économie et les préférences des consommateurs.

"Les pays peuvent imposer des limites. Ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas voir de graisses et d'huiles ou d'aliments contenant plus de 1 % de graisses trans, ou même interdire complètement l'ingrédient. Il existe donc différents types de réglementations, mais il est certain que les réglementations demanderont aux producteurs de changer d'ingrédient.

Selon le Dr Branca, les réglementations doivent toutefois être soutenues par un contrôle adéquat si l'on veut atteindre l'objectif de sevrage des acides gras trans dans le monde.

"Il est possible d'y parvenir et nous avons récemment récompensé certains pays parce qu'ils ont été en mesure de mettre en place des politiques et de les appliquer. Aujourd'hui, les habitants de ces pays ne consomment plus de graisses trans provenant de produits industriels et sont donc protégés contre les maladies cardiovasculaires."

En janvier 2024, l'OMS a décerné au Danemark, à la Lituanie, à la Pologne, à l'Arabie saoudite et à la Thaïlande des certificats pour leurs efforts en matière d'élimination des graisses trans.

Ces pays "sont les premiers au monde à surveiller et à appliquer leurs politiques en matière de graisses trans. Nous exhortons les autres pays à suivre leur exemple", a déclaré le directeur général de l'OMS.

Mesures à prendre

En 2018, l'OMS a fixé un objectif ambitieux : éliminer totalement les AGT de l'approvisionnement alimentaire mondial d'ici à la fin de 2023.

Si cet objectif n'est pas atteint, cela signifie que cinq milliards de personnes ne sont pas protégées contre les graisses trans nocives, ce qui augmente leur risque de maladie cardiaque et de décès.

"Nous espérions terminer ce travail en 2023", déclare le Dr Branca, responsable de la nutrition à l'OMS.

L'organisme de santé a élaboré un programme connu sous le nom de "REPLACE action package" qui aide les gouvernements à concevoir et à mettre en œuvre des politiques visant à éliminer les AGTI de leurs chaînes alimentaires.

Bien que les pratiques ne soient pas encore mises en œuvre dans tous les pays, le Dr Branca affirme que des progrès remarquables ont été enregistrés dans toutes les régions du monde.

Rien qu'en 2023, de nouvelles politiques de bonnes pratiques sont entrées en vigueur dans sept pays (Égypte, Mexique, Moldavie, Nigeria, Macédoine du Nord, Philippines et Ukraine), précise le responsable de l'OMS.

"Cela va devenir une tendance mondiale. Même les producteurs mondiaux de denrées alimentaires et d'huiles ont compris que c'était la voie à suivre. Les grands fabricants d'huile ont modifié leur offre de produits. Alors oui, c'est possible et cela peut se faire très rapidement", ajoute le Dr Branca, optimiste.

"L'élimination des acides gras trans est économiquement, politiquement et techniquement réalisable et permet de sauver des vies à un coût pratiquement nul pour les gouvernements ou les consommateurs. Ce composé nocif n'est pas nécessaire et il ne manque à personne lorsqu'il disparaît", a déclaré le Dr Tom Frieden, président-directeur général de Resolve to Save Lives.

"Nous sommes en train de gagner la bataille contre les acides gras trans, mais les pays qui n'ont pas de réglementation risquent de devenir des décharges pour les produits à base d'acides gras trans. Les gouvernements et l'industrie alimentaire ont la responsabilité de veiller à ce que cela ne se produise pas", a-t-il ajouté

Comment réduire la consommation de graisses trans

Les experts recommandent des huiles riches en acides gras polyinsaturés, comme celles de carthame, de maïs, de tournesol, de soja, de poissons gras, de noix et de graines, suivies d'huiles riches en acides gras monoinsaturés, comme celles de colza, d'olive, d'arachide, de noix et d'avocat.

Bien que la responsabilité première de protéger les citoyens des effets nocifs des graisses trans produites industriellement incombe aux gouvernements, il existe des mesures que les individus peuvent également prendre pour réduire leur consommation de graisses trans.

Il s'agit notamment d'éviter les aliments frits et cuits au four et de réduire la quantité de viande et de produits laitiers provenant d'animaux ruminants tels que les vaches, les chèvres et les moutons.

