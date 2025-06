"Lorsque la liste des joueurs convoqués par le Maroc est sortie mercredi et que mon nom y figurait, je me suis senti fier et heureux. Qui n'aimerait pas jouer dans une équipe nationale comme celle du Maroc?", a-t-il déclaré dans une interview accordée à la station de radio Cadena Ser jeudi soir.

"Je pense que l'amour et le projet qu'on m'a montré au Maroc sont très importants", a souligné l'ailier de 24 ans, qui a été convoqué par le sélectionneur Walid Regragui pour les prochains matches amicaux des Lions de l'Atlas contre l'Angola et la Mauritanie à la fin du mois de mars.

Lire aussi

Brahim Diaz choisit le Maroc au détriment de l'Espagne

L’attaquant du Real Madrid, est né à Malaga (Espagne) d'une mère espagnole et d'un père marocain. Il a évolué pour toutes les catégories avec l'Espagne, y compris avec l'équipe senior. Diaz avait joué contre la Lituanie sous l'ère De la Fuente.

Brahim Diaz a rejoint le Real Madrid, grand club de la Liga espagnole, en provenance de Manchester City en 2019.

Il a également joué pour le club italien de Serie A AC Milan dans le cadre d'un prêt entre 2020 et 2023.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp