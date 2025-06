Des militants ont tué au moins 23 soldats nigériens et en ont blessé 17 autres lors d'une attaque contre une unité militaire dans le nord-ouest du pays mercredi, a déclaré le ministère de la défense.

Plus de 100 hommes armés circulant à moto et dans des véhicules ont utilisé des engins explosifs improvisés et des bombes suicides pour tendre une embuscade à l'unité militaire qui revenait d'une opération dans la région de Tillaberi, en proie à l'insurrection.

L'attaque a eu lieu entre les communes de Teguey et Bankilare, a indiqué le ministère dans un communiqué publié jeudi en fin de journée. Une trentaine d'assaillants ont été tués.

Dénonciation des accords de défense

Le Niger est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest qui luttent contre une insurrection qui s'est propagée à partir du Mali au cours des 12 dernières années, faisant des milliers de morts et déracinant des millions de personnes.

Les frustrations suscitées par l'incapacité des autorités à protéger les civils ont entraîné des coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger depuis 2020.

Les officiers de l'armée qui se sont emparées du pouvoir ont coupé les liens avec les alliés occidentaux qui soutenaient les efforts militaires locaux, chassant les forces françaises et européennes pour se tourner vers la Russie.

La semaine dernière, le pouvoir militaire a révoqué avec effet immédiat un accord militaire autorisant la présence de personnel militaire et civil du ministère américain de la défense sur son territoire.

