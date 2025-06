Les Sénégalais se rendent aux urnes dimanche pour voter dans une course présidentielle très disputée, marquée par des mois de troubles qui ont menacé la démocratie dans l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest.

L'élection se déroulera dans un climat d'incertitude, le président Macky Sall ayant tenté, en vain, de reporter le scrutin du 25 février à la fin de l'année, avant d'annoncer une amnistie surprise pour les prisonniers politiques.

Le vote se terminera à 18h00 GMT et les résultats provisoires pourraient être connus dans la nuit. Les premiers résultats officiels sont attendus dans le courant de la semaine prochaine.

Lire aussi

Sénégal /élections 2024 : Chronologie d'une course présidentielle tendue

Deux personnalités de l'opposition ont été libérées de prison la semaine dernière dans la liesse.

L'élection de dimanche devrait être le quatrième transfert démocratique du pouvoir au Sénégal depuis que le pays a obtenu son indépendance de la France en 1960. Il s'agit également du premier scrutin sans président sortant depuis l'introduction de la limitation des mandats et il n'y a pas de leader incontesté parmi les 19 candidats, dont une femme.

Des centaines d'observateurs représentant la société civile, l'Union africaine, le groupe régional de la CEDEAO et l'Union européenne seront présents.

"Cette élection devrait être la plus compétitive depuis l'introduction du multipartisme", a déclaré à l'Associated Press Tochi Eni-Kalu, analyste de l'Afrique à l'Eurasia Group.

Possible second tour

Selon les analystes, aucun candidat ne devrait obtenir plus de 50 % des voix, ce qui signifie qu'un second tour entre les principaux candidats est largement attendu. Il s'agit notamment d'Amadou Ba, ancien premier ministre, et de Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko, figure populaire de l'opposition.

Sonko, qui était arrivé en troisième position lors des élections précédentes, n'a pas pu se présenter en janvier en raison d'une condamnation antérieure pour diffamation. Ces dernières années, il a été confronté à une série de problèmes juridiques qui, selon ses partisans, font partie des efforts déployés par le gouvernement pour faire dérailler sa candidature.

Les autres candidats potentiels sont Khalifa Sall, un ancien maire de Dakar sans lien de parenté avec le président, et Idrissa Seck, un ancien premier ministre du début des années 2000 qui est arrivé deuxième lors de la course présidentielle de 2019.

Deux candidats se sont retirés cette semaine pour soutenir la candidature de M. Faye, signe du début de la formation d'une coalition qui pourrait déterminer l'issue de la course, selon les analystes.

Au premier rang des préoccupations de nombreux électeurs sénégalais figure l'économie, qui a été mise à mal par les prix élevés des denrées alimentaires et de l'énergie, en partie à cause de la guerre en Ukraine. Le chômage des jeunes est très répandu, poussant des milliers d'entre eux à risquer leur vie dans des voyages dangereux à la recherche d'un emploi en Occident.

"L'emploi est vraiment, vraiment la priorité. Tout le monde peut voir que le chômage prend le dessus", a déclaré Oumy Sarr, une activiste politique.

"La deuxième priorité est la cherté de la vie au Sénégal aujourd'hui. Que faire pour améliorer les conditions de vie des gens ? L'inflation augmente, tout le monde est fatigué".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp