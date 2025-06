Arsenal, Liverpool et Manchester City sont engagés dans une course au titre de Premier League très serrée à l'approche des 10 derniers matches de la saison pour chaque club.

Arsenal, leader, dépasse Liverpool, deuxième, à la différence de buts, tandis que City se trouve à un point des deux premiers, à la troisième place.

Voici les cinq matches qui joueront un rôle clé dans la désignation des champions de cette saison.

Manchester City - Arsenal

Le match le plus important de la course au titre se déroulera à l'Etihad Stadium juste après la pause internationale, le 31 mars.

Une troisième défaite face aux Gunners cette saison pourrait être fatale aux espoirs de Manchester City de remporter un quatrième titre consécutif en Premier League, ce qui est sans précédent.

Arsenal a battu les hommes de Pep Guardiola 1-0 à l'Emirates Stadium en octobre grâce à un but inscrit en fin de match par Gabriel Martinelli et les a également battus aux tirs au but lors du Community Shield en août.

L'équipe de Mikel Arteta a remporté ses huit derniers matches de championnat, mais City est invaincu depuis 22 matches toutes compétitions confondues et n'a pas perdu à domicile depuis novembre 2022.

Manchester City v Aston Villa

Si City parvient à remporter une victoire inestimable contre Arsenal le 3 avril, il n'aura pas le temps de se réjouir, car Villa, qui vise le top 4, se rendra à l'Etihad trois jours plus tard.

Les anciens champions d'Europe de Villa, qui connaissent une campagne exceptionnellement forte, occupent la quatrième place et visent une première victoire depuis que la compétition est devenue la Ligue des champions.

L'équipe d'Unai Emery a surpris City en décembre lorsque le but de Leon Bailey à la 74e minute a scellé la victoire 1-0.

Manchester United - Liverpool

Le 7 avril, Liverpool se rendra à Old Trafford pour prendre sa revanche après la douloureuse défaite 4-3 subie en quart de finale de la FA Cup face à son grand rival.

L'équipe de Jurgen Klopp menait 2-1 et 3-2 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation respectivement, mais n'a pas pu tenir le coup grâce à un but d'Amad Diallo à la dernière minute qui a mis un terme à la quête de quadruplé des Reds.

Liverpool peut encore offrir à Klopp des adieux mémorables lors de sa dernière saison en ajoutant la Premier League et l'Europa League à la Coupe de la Ligue qu'il a soulevée en février.

Une première victoire à Old Trafford depuis 2021 sera essentielle pour que Liverpool puisse tenter d'égaler le record de 20 titres de champion d'Angleterre détenu par United.

Tottenham - Arsenal, 28 avril

Avec un tel enjeu pour ces vieux rivaux, ce derby du nord de Londres, toujours très animé, aura une saveur particulière.

Arsenal a remporté le championnat à White Hart Lane en 1971 et 2004. Il pourrait faire un grand pas vers un nouveau sacre en battant ses voisins détestés dans le stade reconstruit sur le site de ces triomphes historiques.

Arsenal, dont le dernier titre remonte à 20 ans, n'a perdu qu'un seul des six derniers derbies du nord de Londres, bien qu'il ait gaspillé l'avantage à deux reprises lors du match nul 2-2 à l'Emirates en septembre.

Revitalisé par la première saison d'Ange Postecoglou à la tête de l'équipe, Tottenham, très offensif, est certain d'être sur le devant de la scène et de viser une place dans le top 4.

Aston Villa - Liverpool, 11 mai

Bien que Liverpool ait balayé Villa 3-0 à Anfield en septembre, les Reds peuvent s'attendre à un test plus sévère lors de la revanche.

Pour ce qui sera le dernier match à l'extérieur de Klopp en tant qu'entraîneur de Liverpool, l'Allemand tentera d'obtenir une quatrième victoire consécutive à Villa Park.

La dernière fois que Villa a battu Liverpool, c'était en 2020, lors d'une déroute 7-2 qui a poussé Klopp à admettre que son équipe avait "perdu le fil".

Avec un premier titre en quatre ans potentiellement à portée de main, Liverpool ne peut pas se permettre un effondrement similaire.

Si rien ne sépare encore les prétendants au titre après ces matches, la dernière journée de la saison, le 19 mai, verra Arsenal recevoir Everton, Manchester City affronter West Ham et Liverpool se mesurer aux Wolves.

