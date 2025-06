Selon les statistiques publiées par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNRGC), 18 personnes ont été tuées (contre 11 dans le précédent bilan), 20.737 déplacées et 5.371 foyers ont été touchés depuis que le cyclone s'est abattu sur les côtes malgaches vendredi.

Certaines personnes se sont noyées, d'autres ont été tuées par l'effondrement de maisons ou la chute d'arbres, indique le même média, citant les autorités.

''Pendant plusieurs jours consécutifs, les orages de ce système se sont obstinément perchés sur l'extrême nord de Madagascar, déversant plus de 300 mm de précipitations et déplaçant plus de 20 000 personnes. À l'heure actuelle, 18 décès ont été signalés'', a pour sa part déclaré au cours des dernières heures l'agence Backpirch Weather.

La saison des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien dure normalement de novembre à avril, et voit passer une douzaine de tempêtes par an, précise le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp