Par Susan Mwongeli

Depuis des décennies, les Africains de l'Ouest débattent pour savoir qui fait le meilleur riz jollof. Le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun et la Gambie prétendent tous avoir les meilleures recettes de riz jollof.

Il en va de même pour la Sierra Leone, le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Liberia et le Mali.

En 2023, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a reconnu le Sénégal comme étant à l'origine de ce délice culinaire.

Selon l'ONU, la version sénégalaise du riz jollof est un trésor immatériel pour le peuple sénégalais.

Malgré cette déclaration, d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Nigeria et le Ghana, continuent de se disputer la paternité du meilleur plat de riz jollof.

Qu'est-ce qu'est le jollof ?

Il s'agit d'un plat préparé avec du riz, de l'huile, des tomates, du concentré de tomates, des oignons et d'autres épices.

Ce ne sont là que les bases, car de nombreux autres ingrédients sont utilisés, en fonction de la culture d'origine de chacun. Alors, quel est l'intérêt du riz jollof ? C'est bien plus qu'un simple repas pour ceux qui l'aiment.

Il représente la solidarité, la joie et l'héritage culturel. Il est généralement servi lors des mariages, des fêtes d'anniversaire et des festivals culturels. Ce repas est si important que le fait de le partager avec d'autres personnes crée un sentiment de communauté et renforce les relations familiales.

Hafiz Tijani, du Ghana, soutient que son pays détient le titre. Le Jollof du Ghana est sans aucun doute le meilleur Jollof d'Afrique. Il est généralement épicé avec de la sauce tomate et du poisson local appelé 'Salmon' et l'arôme seul avant de manger le plat laisse une imagination inoubliable. Manger du Jollof fabriqué au Ghana ne coupe pas la faim, il donne aussi du plaisir", explique Hafiz à TRT Afrika.

Le chef Racheal, du Nigéria, a cependant un contre-argument.

Le caractère fumé du jollof nigérian est ce qui rend notre recette unique. Aucun autre pays africain ne prépare le jollof de cette façon. Notre recette de jollof sort donc du lot. Cela fait de nous le meilleur plat de jollof du continent".

Le débat est sans fin sur les plateformes de médias sociaux. On pense toutefois que ce plat est originaire des Wolofs du Sénégal et de la Gambie. Les Wolofs constituent le groupe ethnique le plus important du Sénégal et sont concentrés dans la région nord du pays, près des fleuves Sénégal et Gambie.

Au début de la période coloniale, les souverains étrangers importaient des brisures de riz dans le cadre de leurs repas réguliers.

Il est établi que les Sénégalais préféraient les brisures de riz aux grains entiers. C'est ainsi qu'est né le Thiéboudiène, un plat populaire dans le pays. La popularité de ce plat se serait étendue aux pays voisins de la région de l'Afrique de l'Ouest.

Le commerce, les migrations, les mariages mixtes et les transferts culturels auraient joué un rôle important dans la popularisation de ce plat. Ce que l'on appelle aujourd'hui le riz jollof est devenu une source de fierté et d'identité culturelle pour la région de l'Afrique de l'Ouest.

Servir du riz jollof à des invités est considéré comme un geste d'hospitalité et de générosité. Les Ghanéens cuisinent leur riz jollof avec du riz basmati aromatique et y ajoutent souvent des protéines telles que du poulet ou du bœuf.

Les Nigérians, quant à eux, préfèrent le riz à grains longs comme ingrédient principal. Selon eux, plus le riz est croustillant, meilleur est son goût.

Les Camerounais utilisent du bœuf pour préparer leur jollof, tandis que les Sénégalais y ajoutent de l'huile de palme.

Les Libériens préfèrent ajouter du poivre à leur repas jollof. Le débat, qui ne semble pas faire l'objet d'un accord universel, continue de faire rage : qui fait le meilleur jollof ?

