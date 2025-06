Par Firmain Eric Mbadinga

Il paraît incroyable de constater que les outils de base d'un architecte, à savoir: une feuille de papier, un crayon, une équerre et un compas, peuvent définir tout un pan de l'histoire.

Pourtant, de la Grèce antique à l'Afrique d'aujourd'hui, l'architecture peut être perçue comme une lanterne qui éclaire la culture et la société, mettant en lumière des époques, des mentalités et des aspirations distinctes les unes des autres sans les diviser.

En Égypte, par exemple, les pyramides créées entre 2 550 et 2 490 avant J.-C. démontrent que l'architecture est un métier aux origines anciennes et variées.

Si le génie des grands de la Renaissance, comme Michel-Ange et Léonard de Vinci, a créé le modèle de l'architecture moderne, les architectes africains continuent, eux aussi, de graver leur identité distincte dans la pierre, le bois ou l'argile.

L'architecte gabonais Jovanie Sonie Ndong Songo, formé dans une université occidentale, représente une génération bien au fait des nuances de l'architecture classique, tout en étant à l'écoute des besoins évolutifs du présent et de l'avenir.

Pour lui, l'architecture est autant une question de contexte que l'expression tangible d'une vision créative.

"Francis Kéré et Christian Benimana sont deux noms qui travaillent activement à la promotion d'une architecture ancrée dans les traditions locales, durable et adaptée aux besoins des populations du continent", explique Jovanie à TRT Afrika.

Une palette de ressources

Avec le temps, des logiciels avancés et d'autres applications informatiques sont venus s'ajouter à la liste des outils architecturaux. Certains plans et modèles sont désormais conçus et proposés en 3D ou avec l'aide de l'intelligence artificielle.

Le choix des matériaux reste essentiel dans la construction d'une identité architecturale qui donne de la substance et de la valeur à chacun des projets. Qu'il s'agisse de bois, de tôle, de pierre ou de ciment, la qualité, la proportion et la combinaison des éléments sont cruciales pour la réalisation du plan ou de la maquette de l'architecte.

En Afrique, l'identité distinctive de l'architecture du continent se reflète dans l'utilisation généralisée de matériaux naturels tels que le bois, les lianes et la terre cuite. Selon certains praticiens, les bâtiments emblématiques tels que la Grande Mosquée du Bénin et le Centre d'interprétation de Mapungubwe en Afrique du Sud illustrent la richesse et la diversité de l'architecture africaine contemporaine.

"Malgré les défis et les influences extérieures, l'architecture africaine continue de se développer, de s'adapter et de s'affirmer comme une expression culturelle et artistique unique", déclare Jovanie.

Dans la plupart des symposiums internationaux sur l'architecture, les discussions se concentrent invariablement sur les défis modernes que représentent l'adoption des technologies innovantes, la gestion de l'espace et l'adaptation au changement climatique.

Priorité aux besoins locaux

Les architectes africains sont généralement confrontés au défi de la conception de bâtiments abordables en termes de couts, accessibles, durables et qui intègrent des techniques de construction traditionnelles adaptées au climat des différentes régions du continent.

"La sensibilisation, la formation et la promotion de pratiques architecturales durables sont essentielles si nous voulons relever les défis actuels et futurs auxquels est confronté le secteur de la construction en Afrique", déclare Jovanie.

Dans son pays d'origine, le Gabon, l'architecture est un outil de construction de la ville. Les architectes s'efforcent de combiner la tradition bantoue, la modernité et le respect de l'environnement dans leurs projets. Le changement climatique, un défi mondial, est un autre facteur dont ils doivent tenir compte.

"Il est essentiel de protéger les habitats naturels existants, tels que les zones humides, les forêts et les prairies, en évitant leur conversion en zones urbaines ou agricoles. Cela permet de maintenir des écosystèmes sains et résistants face au changement climatique", explique Jovanie.

Dans ce corps de métier très à cheval sur les détails, la lutte contre le changement climatique passe donc par la gestion durable des espèces animales et végétales, l'intégration de la nature dans l'environnement et la promotion du développement durable.

L'intégration de la nature dans les espaces urbains, à travers la création de parcs, de zones vertes et de toits adaptés, est une autre priorité de l'architecture moderne. Il en va de même de la restauration des cours d'eau naturels afin de réduire les risques d'inondation et de préserver la biodiversité.

Les contemporains et confrères de Jovanie, comme Kéré du Burkina Faso et Benimana de Tanzanie, souscrivent à l'impératif de concevoir des plans de construction adaptés au climat et à la culture du continent.

Au-delà de l'Afrique

En mars 2022, Francis Kéré est devenu le premier Africain à recevoir le prix d'architecture Pritzker, qui récompense "l'œuvre d'un architecte vivant qui a montré, à travers ses projets et ses réalisations, les différentes facettes de son talent et qui a apporté une contribution significative à l'architecture".

De son côté, Jovanie a des projets avec lesquels il aspire à laisser sa marque dans le secteur du logement et de l'urbanisme de son pays et au-delà.

Ces projets s'accompagnent de la responsabilité supplémentaire de promouvoir le "made-in-Africa" qui vise à exporter la valeur ajoutée ou l'expertise architecturale africaine vers le reste du monde.

Jovanie propose plusieurs mesures stratégiques pour faire en sorte que l'architecture africaine soit plus demandée ailleurs. Ces stratégies comprennent, entre autres, la mise en valeur de la créativité africaine, le développement de stratégies nationales et régionales dans l'environnement commercial et la priorisation des industries culturelles et créatives. L'architecte gabonais suggère également de renforcer les droits de propriété intellectuelle.

Les projets de Francis Kéré sont connus pour avoir un impact sur les communautés et pour combiner les besoins de préservation culturelle et traditionnelle, tout comme ils intègrent le besoin de durabilité dans tous les types de construction en Afrique. Christian Benimana, qui a travaillé sur de nombreux projets à travers l'Afrique, est considéré comme un visionnaire dans son domaine.

''Je crois que l'architecture n'est pas seulement la conception d'un bâtiment, mais aussi la mise en œuvre d'un processus de dignité qui crée un impact à long terme", déclare-celui en guise de leitmotiv de sa carrière.

Tous ces acteurs sont unanimes pour appeler à une prise en compte plus importante des talents et des compétences des Africains lors des appels d'offres pour les projets de construction.

