La Premier League utilisera la technologie du hors-jeu semi-automatique à partir de la saison prochaine.

Les clubs sont parvenus à une décision unanime jeudi sur l'introduction de la technologie basée sur l'IA lors d'une réunion de la Premier League, le nouveau système devrait être lancé au cours de la première moitié de la saison.

"La technologie permettra un placement plus rapide et cohérent de la ligne de hors-jeu virtuelle, basée sur le suivi optique du joueur", a déclaré la ligue, "et produira des graphiques de diffusion de haute qualité pour garantir une expérience améliorée dans le stade et la diffusion pour les supporters".

La technologie du hors-jeu semi-automatisé a été utilisée pour la première fois lors d'une Coupe du monde au Qatar en 2022. Elle a également été mise en place dans le cadre de la Ligue des champions.

