Par Kudra Maliro

La 13ème édition du Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA) 2024 déroule depuis samedi à Abidjan, en Côte d’Ivoire. C'est le rendez-vous par excellence des arts de la scène sur le continent africain.

Ce festival biannuel rassemble un large éventail d'artistes, de professionnels et de passionnés de culture de toute la région et d'ailleurs.

Dans une interview accordée à TRT Afrika, Yacouba Sangaré, chargé de communication du Festival MASA, déclare que ce dernier a été créé en mars 1993 dans le but de promouvoir la culture dans les pays ouest-africains.

Depuis sa création, le MASA a servi de plateforme pour mettre en valeur les talents artistiques inhérents à l'Afrique de l'Ouest, tout en encourageant le dialogue interculturel, en promouvant l'intégration régionale et en favorisant la croissance du secteur des arts du spectacle.

"Cette année, le festival va totaliser ces 30 ans d’existences. Près de 150. 000 festivaliers sont attendus pendant ces huit jours de célébration", ajoute M. Sangaré.

M. Sangaré affirme que plusieurs artistes venus de partout en Afrique dont plus de 300 spectacles sont au rendez-vous pour promouvoir la culture et la paix en Afrique.

Dans un communiqué dont TRT Afrika a reçu une copie, la CEDEAO confirme son soutien au festival MASA.

"La CEDEAO apporte un soutien financier et joue un rôle crucial dans l’organisation générale du Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA). Cela démontre l’engagement de la Communauté à utiliser les arts et la culture dans la promotion de la paix et de l’intégration régionale", ajoute le communiqué.

Le communiqué précise qu’"une somme de (2000 USD) sera remisé pour les catégories Slam et (3000 USD) pour la comédie" en ajoutant que les gagnants seront sélectionnés par un jury.

Le MASA est un espace de développement culturel et de production de spectacles de qualité, de facilitation de la circulation des créateurs et de leur production en Afrique et dans le monde, de formation des artistes et des opérateurs à la chaîne de production de spectacles et de développement du secteur des arts de la scène (Musique, Théâtres, Danse, Comédie, Cirque, et Slam) sur le continent africain.

"Nous voulons qu’après ce festival MASA, que nous nous sentions comme des Africains non comme des gens qui viennent de plusieurs pays", conclut M. Sangaré.

