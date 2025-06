Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce jeudi en Mauritanie pour sa première visite officielle à l'étranger depuis sa victoire à la présidentielle du 24 mars dernier, a fait savoir mercredi la Présidence du Sénégal.

‘’Cette visite sera l’occasion d'échanger sur les secteurs prioritaires de la coopération multiforme entre les deux pays, en vue de renforcer les liens historiques de bon voisinage et de brassage socioculturel’’, souligne la Présidence sénégalaise par voie de communiqué.

Lors de ce premier déplacement à l'extérieur des frontières du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye rencontrera son homologue mauritanien Ould Cheikh El Ghazouani, qui est également président en exercice de l’Union africaine.

Lire aussi

Le plus jeune président du Sénégal prête serment devant ses pairs africains

Selon des médias étrangers, Bassirou Diomaye Faye sera accompagné de plusieurs ministres dont Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration africaine, El Malick Ndiaye chargé des Infrastructures, Fatou Diouf ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires et Birame Souleye Diop ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Parmi les sujets de discussion entre les deux présidents figurera le projet gazier de Grand Tortue Ahmeyin situé dans les espaces maritimes du Sénégal et de la Mauritanie, et le pont de Rosso à la frontière sénégalo-mauritanienne, en construction depuis 2021.

Le sujet de la pêche sera également abordé, notamment le renouvellement des 500 licences accordées à des pêcheurs sénégalais pour accéder aux eaux mauritaniennes ainsi que la coopération sécuritaire face à la menace terroriste dans la région.

Le dirigeant sénégalais doit ensuite se rendre en Gambie pour rencontrer le président Adama Barro, le samedi 20 avril 2024, dans le but de ‘’consolider les liens de parenté et de coopération qui unissent les deux pays’’, ajoute la Présidence sénégalaise.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp