L'épouse du président Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, a rencontré Oluremi Tinubu, l'épouse du président nigérian Bola Ahmed Tinubu, venue sur son invitation à Istanbul, au manoir de Vahdettin.

Au cours de la réunion, Oluremi Tinubu a remercié Erdogan pour son invitation et son hospitalité.

Emine Erdoğan a félicité le président nigérian Bola Ahmed Tinubu et son épouse, qui ont pris leurs fonctions il y a un an.

Erdoğan a souligné que le Nigeria, pays très riche de par sa culture et sa population, est un ami important pour la Turquie et a ajouté que les relations entre les deux pays se renforceraient et s'intensifieront pendant le mandat de Tinubu.

Notant que la Turquie a établi des relations sincères avec des pays africains amis et frères, Erdoğan a souligné qu'elle fournira toutes sortes de soutien aux pays africains et à leurs efforts de développement.

Oluremi Tinubu a déclaré que l'intérêt particulier ainsi que le soutien d'Emine Erdoğan pour l'Afrique étaient connus et qu'elle les suivait de près.

Mme Erdoğan a informé Mme Tinubu de la création de la "Maison de l'artisanat et de la culture africaine", où les produits artisanaux des femmes des pays africains sont mis en vente et dont les revenus leur sont reversés.

Oluremi Tinubu a déclaré que le Nigeria possède une grande richesse culturelle avec ses centaines d'ethnies et de langues différentes et qu'elle serait heureuse de présenter cette richesse à travers le projet de la Maison de l'artisanat et de la culture africaine.

Au cours de la réunion, Emine Erdoğan a également présenté à Mme Tinubu des publications sur l'Afrique telles que "My Travels to Africa", "African Proverbs" et "African Cookbook", qui sont actuellement en cours de préparation.

Remercier Emine Erdoğan pour son intérêt pour l'Afrique

Au cours de la réunion, Oluremi Tinubu a souligné qu'Emine Erdoğan est une Africaine dans l'âme, même si elle n'est pas née dans un pays du continent, et a exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'intérêt particulier qu'Erdoğan porte à la riche culture de l'Afrique.

Des projets mis en œuvre pour l'autonomisation des femmes et surtout des jeunes ont été mutuellement exposés, des opportunités de coopération ont été discutées.

Dans ce contexte, Tinubu a partagé des informations sur diverses activités menées dans de nombreux domaines, en particulier l'autonomisation des femmes et l'assistance sociale.

Lors de la réunion où l'importance de l'éducation a été soulignée, Oluremi Tinubu a noté que l'Institut Yunus Emre, qui a été inauguré par Erdoğan lors de sa dernière visite au Nigeria, offre de bonnes opportunités dans ce contexte.

