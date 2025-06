Le président de la Transition au Mali, le Colonel Assimi Goïta a accordé une grâce à 298 détenus, pour des raisons ''hautement humanitaires'', eu égard à la période de grande canicule aux effets fortement ressentis dans les établissements pénitentiaires a annoncé vendredi soir, le ministre de la Justice Mamoudou Kassogué, dans un communiqué consulté par Anadolu.

''Les intéressés ont bénéficié, selon leur situation pénale, de remises partielles ou totales sur le reliquat de la peine '', a précisé le ministre de la Justice.

Selon le document, '' cette décision est une mesure de clémence accordée aux détenus civils et militaires ayant fait l’objet d’une condamnation définitive et ayant fait preuve de leur amendement et montré de bonnes prédispositions à la resocialisation ''.

''Cette décision est motivée par des raisons hautement humanitaires, eu égard à la période de grande canicule aux effets fortement ressentis dans les établissements pénitentiaires '' souligne le communiqué précisant qu'elle '' répond également à un impératif de désengorgement des établissements pénitentiaires qui connaissent une forte densité et participe de l’amélioration du climat social en détention par la réduction de la promiscuité consécutive à la surpopulation carcérale ''.

Enfin, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, rassure les populations que ces mesures ne sauraient aucunement porter préjudice aux droits des tiers, conformément à l’article 3 de la loi précitée et réaffirme l’engagement du Gouvernement à œuvrer inlassablement pour assurer la promotion et la protection des droits humains et la préservation de la dignité humaine en milieu pénitentiaire.

