Sous une bâche qui fait office de salle de classe, Rufin Kambale enseigne la géographie à des élèves de CM1 à l'école primaire de Sayo, l'une des nombreuses structures de fortune de la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo, ravagée par le conflit.

Sous le soleil brûlant ou pendant les périodes de fortes pluies typiques de la région, ces installations provisoires construites par l'UNICEF apparaissent visiblement inadéquates.

Les trous dans le toit laissent passer librement les rayons du soleil et la poussière. Les jeunes apprenants se sont peut-être habitués à cette situation, mais leur enseignant voit bien qu'ils ont du mal à se concentrer.

"Il est difficile pour les enfants d'assister aux cours lorsque les installations sont en si mauvais état. Non seulement leurs notes baissent, mais ils prennent également du retard par rapport au programme national", explique M. Rufin à TRT Afrika.

Pas de bulletin scolaire

L'école a été déplacée de Sayo, à une dizaine de kilomètres de la ville de Beni, pour la protéger des attaques répétées des militants des Forces démocratiques alliées (ADF).

Plusieurs écoles de la zone de conflit ont fermé depuis longtemps, obligeant les élèves à rester à la maison toute la journée ou à faire des petits boulots pour survivre.

"J'ai fait des allers-retours à l'école depuis la première attaque de notre village en 2016", explique Josias, 24 ans.

Selon l'UNICEF, près d'un million d'enfants ont été déplacés par les attaques des rebelles dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Josias, comme tant d'autres jeunes qui ont fui les attaques récurrentes des rebelles de l'ADF dans la région de Beni, se réfugie dans la drogue lorsqu'il n'arrive pas à comprendre la morosité ambiante.

A d'autres moments, il vend des chaussures pour gagner sa vie, oubliant son rêve de devenir médecin. Tous ses bulletins scolaires ont été réduits en cendres dans un incendie lors de l'attaque de son village.

Appel à l'aide

L'état d'esprit de Josias reflète celui d'un grand nombre de jeunes enfants dans les écoles pour personnes déplacées.

Esdras Kambasu, directeur de l'école primaire d'application de Beni, souligne que la plupart des élèves sont souvent désorientés en classe. Il souhaiterait que des systèmes de soutien spécifiques soient mis en place pour ces enfants.

"Les élèves déplacés suivent le même parcours que les autres enfants. Ils bénéficient de la gratuité de l'école mais sont souvent en retard sur le programme national. Pour rattraper ce retard, chaque parent peut payer un tuteur à son enfant. Mais cela rend le système inégalitaire", explique-t-il à TRT Afrika.

Lors d'une visite en RDC, Volker Türk, le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a déclaré que la communauté internationale devait prendre conscience de la crise sécuritaire qui sévit dans l'est du pays.

Près de 300 000 personnes ont fui vers la ville de Goma et ses environs. Alors que les affrontements se poursuivent, la crise humanitaire s'aggrave, exacerbant le sort des quelque 7,2 millions de personnes déjà déplacées par la violence.

Chasse aux rebelles

"Nous continuerons à plaider en faveur du respect des droits de l'homme, en particulier des droits des personnes déplacées", a déclaré M. Türk.

Comme ils ne mangent pas à leur faim, ces enfants arrivent à l'école trop affamés pour se concentrer sur leurs études. C'est un cercle vicieux qui rend l'effort humanitaire encore plus difficile.

De nombreux enseignants ont également été déplacés en raison de l'insécurité, ce qui les met dans une situation aussi difficile que les enfants.

Le gouvernement de la RDC a accusé à plusieurs reprises son voisin et le Rwanda de soutenir les rebelles, ce que Kigali nie.

Kinshasa a également mis fin au mandat d'une force régionale d'Afrique de l'Est, qu'elle accuse de ne pas s'attaquer à la violence des rebelles.

En décembre 2023, le pays a demandé l'assistance de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe "pour soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC".

Espoir de paix

Cette force, qui comprend des troupes d'Afrique du Sud, du Malawi et de Tanzanie, a été déployée en RDC pour combattre les groupes armés, notamment le M23, actif dans l'est du pays.

Malgré les attaques des rebelles et la vie difficile dans les camps de déplacés à la périphérie de Goma, des dizaines d'apprenants espèrent retourner dans leurs communautés et reprendre le chemin de l'école, comme au bon vieux temps.

Rose Batumike, une jeune fille de 17 ans qui vit dans le camp de Goma depuis qu'elle a fui les attaques du M23 à Rutsuru, ne renonce pas à son rêve de retourner à l'école pour obtenir son baccalauréat.

"Que le gouvernement congolais traque ces rebelles le plus vite possible pour que je puisse rentrer chez moi et continuer mes études... Je ne connais rien à la politique. Mon seul souhait est que la paix revienne en RDC", déclare l'adolescente à TRT Afrika.

