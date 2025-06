Les autorités ont pris une série de mesures lundi alors que plus de 100 manifestants pro-palestiniens qui dressaient des tentes à l'Université de Columbia ont été arrêtés la semaine dernière.

En plus de manifester dans les principales universités américaines, les contestataires ont organisé une série de marches sur les campus universitaires, notamment au Massachusetts Institute of Technology, à l'Université de New York et à l'Université du Michigan.

Les étudiants ont exigé que les autorités universitaires protestent contre l'occupation de Gaza par Israël et se retirent de tous les accords avec les entreprises qui vendent des armes à Israël.

Les étudiants juifs d’Asu ont déclaré que les critiques à l’égard d’Israël les mettaient en colère.

Il y a eu un tollé lundi à Columbia, à New York, où toutes les personnes ne possédant pas de carte d'identité se sont vues interdire l'entrée à l'université après qu'une émeute a éclaté à l'intérieur et à l'extérieur de l'université.

Une femme a conduit dix manifestants dans la rue à côté de l'université où ils ont scandé : « Que les Palestiniens soient libres ! ». Un groupe de personnes soutenant Israël ont organisé de nombreuses manifestations en réponse aux pro-palestiniens.