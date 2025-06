Par Charles Mgbolu et Gaure Mdee

Il existe un nouveau jeu vidéo d'action et d'aventure qui figure sur la liste des jeux vidéo Xbox Series X, Playstation 5, Nintendo Switch et Microsoft Windows et qui reprend puissamment les thèmes culturels swahili.

Tales of Kenzaru : Zau, développé par Abubakar Salim, un acteur et entrepreneur britannico-kényan, est une série de jeux narrée en swahili qui suit les aventures de Zau, un jeune chaman qui s'aventure dans les terres magnifiques mais traîtresses de Kenzera pour capturer des esprits qui pourraient ramener son père décédé à la vie.

L'inspiration de Salim pour ce jeu remonte à son expérience personnelle de la perte et du chagrin lorsque son père est décédé d'un cancer il y a quelques années.

Les critiques ont fait l'éloge non seulement des séquences de combat qui font frémir les joueurs tandis que Zau se bat pour rester en vie, mais aussi des riches vibrations africaines qui se dégagent du jeu.

Les joueurs ont l'occasion de voir Zau traverser des scènes fortement imprégnées de thèmes africains, qu'il s'agisse de la tapisserie colorée des riches demeures palatiales, de la densité brune du vaste désert du Sahara ou des ventres de feuillage vert épais qui symbolisent les riches forêts tropicales de l'Afrique.

"Il est intéressant de voir des jeux comme les Tales of Kenzara raconter une histoire africaine. C'est comme une bouffée d'air frais. C'est quelque chose de différent, d'unique. De toute évidence, cela inspire les Africains qui savent qu'ils sont vus dans le monde entier", explique à TRT Afrika Leon Oscar Lwoga, un développeur de jeux indépendant.

"Les jeux les aident à ne se rapprocher de personnes qui leur ressemblent à bien des égards. Il est bon de voir que l'on met davantage l'accent sur le point de vue africain", ajoute-t-il.

Le jeu reflète une fois de plus la popularité croissante des thèmes afro-futuristes dans l'art.

L'afro-futurisme est un mouvement littéraire, musical et artistique qui met en scène des thèmes futuristes ou de science-fiction intégrant des éléments de l'histoire et de la culture noires.

L'afro-futurisme connaît une résurgence avec la soif de nouvelles perspectives sur les histoires africaines. Le succès des superproductions hollywoodiennes telles que Black Panther a contribué à populariser le thème.

"Le jeu vidéo n'est pas encore totalement développé en Afrique ; il peut être une forme de divertissement, mais aussi un moyen de raconter des histoires. Comme les films et les livres, les jeux peuvent être un moyen de raconter des histoires", explique M. Lwoga.

Cela permet au reste du monde de voir ce dont nous sommes capables. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est ce continent. Ou bien ils ont une vision étroite de certaines des choses auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque des jeux sont réalisés par des Africains sur des Africains, c'est un moyen pour nous de partager notre histoire", ajoute-t-il.

En 2022, les recettes du marché mondial des jeux étaient estimées à près de 347 milliards de dollars américains, le marché des jeux mobiles générant environ 248 milliards de dollars américains du total, selon Statista.

Le marché des jeux est en constante évolution, et les progrès technologiques offrent aux développeurs de jeux de nouvelles possibilités de créer des expériences plus immersives et attrayantes grâce à des technologies émergentes telles que les jeux en nuage et les jeux VR.

"Cette initiative va vraiment inspirer de nombreux développeurs de jeux africains qui se diront que si quelqu'un comme moi a créé ce jeu de grande qualité, je pense pouvoir faire quelque chose de similaire", conclut M. Lwoga.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp