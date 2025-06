Par Edward Qorro

Il y a six décennies, deux territoires est-africains distincts à l'histoire mouvementée se sont lancés dans un remarquable voyage d'unification fondé sur leurs cultures entrelacées et leurs aspirations communes à reconquérir leurs identités et leurs rêves sur les ruines d'un passé colonial.

Alors que la Tanzanie, nation souveraine d'aujourd'hui, célèbre le 60e anniversaire de cette union historique incarnant l'héritage des anciens Tanganyika et Zanzibar, l'événement organisé au stade Uhuru de Dar es Salaam est plus qu'une simple commémoration de ce qui s'est passé le 26 avril 1964.

D'une certaine manière, la présence de plusieurs dirigeants africains de premier plan à la fête de l'Union de la Tanzanie reflète peut-être la reconnaissance par le continent de l'évolution du pays en tant qu'entité sociopolitique stable.

La liste des invités à la célébration comprenait le président du Kenya, William Ruto, Felix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Hakainde Hichilema de Zambie, Azali Assoumani des Comores, Nangolo Mbumba de Namibie et Hassan Sheikh Mohamud de Somalie.

Le premier ministre du Mozambique, Adriano Maleiane, et les vice-présidents du Malawi, Saulos Klaus Chilima, et de l'Ouganda, Jessica Alupo, étaient également présents.

Symbole du mélange des sols

La cérémonie de signature des chartes de l'Union, le 22 avril 1964, a été un événement capital, marquant la réalisation d'un rêve envisagé dans les accords signés par le vénéré père de la nation, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, et Sheikh Abeid Amani Karume, premier président de Zanzibar et président du conseil révolutionnaire.

Bien que l'union du Tanganyika et de Zanzibar ait posé un certain nombre de problèmes, elle a perduré grâce à ses racines profondes et à la vision d'avenir à laquelle ses citoyens ont adhéré de plein gré.

Les historiens attribuent au gouvernement de la République unie de Tanzanie de l'époque et au Conseil révolutionnaire de Zanzibar le mérite d'avoir donné le ton en restant à l'écoute du terrain et en réagissant à chaque situation selon les principes d'unité et de solidarité convenus.

Au cours des 60 dernières années, cette union a connu d'importants succès, ce qui en fait la seule de son genre parmi plusieurs tentatives de ce type en Afrique à avoir atteint ce stade.

Concept de succession

Lorsque la Tanzanie est devenue officiellement une nation le 26 avril 1964, Nyerere en est devenu le premier président. Son adjoint était Karume, tandis que Rashid Mfaume Kawawa assumait le rôle de second vice-président.

L'idée était que si le président venait de la Tanzanie continentale, le vice-président viendrait des îles et le second vice-président du continent. Le concept était inversé si le président était originaire des îles.

Comme dans la plupart des démocraties, la Constitution de la République unie de Tanzanie de 1997 est considérée comme sacro-sainte. "Une personne sera désignée pour se présenter au poste de vice-président en suivant la règle selon laquelle si le président de la République unie est originaire d'une partie de l'Union, le vice-président sera une personne originaire de l'autre partie de l'Union", stipule la Constitution.

L'actuelle présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est originaire de Zanzibar. Elle a été députée représentant la circonscription de Makunduchi de 2000 à 2010, avant de devenir vice-présidente après avoir obtenu un mandat lors des élections générales de 2015.

Suluhu est devenue présidente à la suite du décès soudain de John Pombe Magufuli en mars 2021.

Bien que Zanzibar ait son drapeau et son hymne national, ces symboles ne sont utilisés que lors d'événements exclusifs aux îles - pour commémorer la révolution, par exemple.

Trajectoire de croissance

La Tanzanie a subi d'importantes transformations au cours des 60 dernières années, s'éloignant lentement de l'Ujamaa de Nyerere - une forme de socialisme africain envisageant l'agriculture collective et une économie contrôlée par l'État - pour adopter un modèle de libéralisation plus risqué mais plus gratifiant.

Des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme, qui contribuent tous de manière significative au PIB de la Tanzanie, ont déjà bénéficié de ce changement.

Les marqueurs sociaux de la Tanzanie se sont également améliorés. L'introduction de l'enseignement primaire gratuit en 2001 et l'expansion des installations de soins de santé font partie des mesures qui ont amélioré la qualité de vie dans le pays.

Malgré ces progrès, la pauvreté des citoyens et les problèmes d'infrastructure restent des pierres tournantes pour la Tanzanie, qui envisage la vie au-delà de 60 ans.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp